Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:49 1

В центре Благовещенска заработала резиденция Деда Мороза (видео)

В центре Благовещенска заработала резиденция Деда Мороза (видео)

Благовещенцев приглашают побывать в гостях у Деда Мороза. Резиденция сказочного волшебника в этом году впервые обосновалась в историческом здании в центре Благовещенска – особняке, где жил купец, золотопромышленник Иннокентий Котельников.

Дом зимнего волшебника располагается на двух этажах. Там обустроены гостиная, тронный зал, столовая и мастерская. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой юных амурчан на утреннике ждут их помощники – тетя Оля Елкина и Игловой. Они приготовили для гостей две развлекательные программы: одну для детей от 3 до 7 лет, вторую от 8 до 13 лет.

«Детки знакомятся, как Дед Мороз живет, как готовит подарки, какие у него есть помощники. Ребята становятся участниками иммерсивного шоу, то есть они сами герои сказочного представления и влияют на его ход», – отметила администратор резиденции Вероника Тимашова.

Одни из первых резиденцию Деда Мороза посетили дети-инвалиды. Официально она будет работать с 19 по 31 декабря. В день для посетителей будет проходить по четыре интерактивных представления продолжительностью полтора часа. В программе мероприятия – игры, фотосессия, угощения, мастер-классы, вручение подарков.

В этом году резиденция Деда Мороза открывает свои двери детям в седьмой раз.

Просмотров всего: 579

#Альфа ТВ #дети #праздники

распечатать


В России и мире

Хакер взломал камеру в детской комнате и напугал ребенка (видео)
Общество 7

Общественники предлагают разместить 1-ю детскую поликлинику в здании бывшего областного роддома
Общество

В Шимановске Деды Морозы и Снегурочки раздали прохожим более полутора тысяч конфет
Общество

Амурчанина наказали трудом за невыплату алиментов трем дочерям

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Работник ЖКХ

    Работник ЖКХ
    2 часа назад

    А телефончик резиденции для приобретения билетика на утренник

    не подскажите?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь