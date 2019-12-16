В центре Благовещенска заработала резиденция Деда Мороза (видео)

Благовещенцев приглашают побывать в гостях у Деда Мороза. Резиденция сказочного волшебника в этом году впервые обосновалась в историческом здании в центре Благовещенска – особняке, где жил купец, золотопромышленник Иннокентий Котельников.

Дом зимнего волшебника располагается на двух этажах. Там обустроены гостиная, тронный зал, столовая и мастерская. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой юных амурчан на утреннике ждут их помощники – тетя Оля Елкина и Игловой. Они приготовили для гостей две развлекательные программы: одну для детей от 3 до 7 лет, вторую от 8 до 13 лет.

«Детки знакомятся, как Дед Мороз живет, как готовит подарки, какие у него есть помощники. Ребята становятся участниками иммерсивного шоу, то есть они сами герои сказочного представления и влияют на его ход», – отметила администратор резиденции Вероника Тимашова.

Одни из первых резиденцию Деда Мороза посетили дети-инвалиды. Официально она будет работать с 19 по 31 декабря. В день для посетителей будет проходить по четыре интерактивных представления продолжительностью полтора часа. В программе мероприятия – игры, фотосессия, угощения, мастер-классы, вручение подарков.

В этом году резиденция Деда Мороза открывает свои двери детям в седьмой раз.