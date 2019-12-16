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16декабря
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В Амурской области одобрено 19 заявок на получение ипотеки под 2 %

В Амурской области одобрено 19 заявок на получение ипотеки под 2 %
Фото: pixabay.com

Около 300 амурчан обратились в банк за консультацией по поводу льготной ипотеки под 2 %. 32 семьи подали заявки на одобрение кредита. Об этом Амур.инфо сообщили в региональном министерстве экономического развития и внешних связей.

«По состоянию на 16 декабря в региональном банке, который оперирует ипотекой под 2 %, уже принято 32 заявки. Из этих заявок одобрено – 19, отказано – по одной заявке. В процессе рассмотрения находятся 12 заявок. Всего для получения консультации обратилось порядка 300 человек», – пояснили журналисту информагентства в областном министерстве.

До 16 декабря в Амурской области только один банк (АТБ) принимал документы от заемщиков на получение льготной ипотеки. В понедельник стало известно, что еще один банк (ВТБ) организовал прием заявок и выдачу ипотечных кредитов в рамках новой программы госсубсидирования для жителей Дальнего Востока. Кроме этого, дистанционно амурчане могут подать заявку в банк ДОМ.РФ.

В министерстве уточнили, что в Приамурье 1 493 молодые семьи подходят под критерии для получения льготной ипотеки. Как сообщало Амур.инфо, в начале декабря Дмитрий Медведев подписал постановление об ипотеке под 2 % на Дальнем Востоке.

Кредит на покупку жилья под такую низкую ставку могут получить семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет, либо родитель – одиночка до 35 лет с ребенком до 18 лет, либо получатель дальневосточного гектара. Необходим первоначальный взнос в размере 20 %. Условием является покупка новостройки в городе. В селе можно приобрести как первичное, так и вторичное жилье.

По данным Амурстата, за 9 месяцев 2019 года ввод жилья на территории региона составил 70,7 тысячи квадратных метров. Это больше, чем в том же периоде прошлого года. За 9 месяцев 2018 года было введено 47,4 тысячи квадратных метров жилья, или 40,8 % к уровню января-сентября 2017 года. В третьем квартале 2019 года средняя цена 1 квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке составила 60 595 рублей, на вторичном – 61 663 рубля. Цены на первичном рынке по сравнению с предыдущим кварталом возросли на 1,1 %, на вторичное жилье – на 2,2 %.

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#Дальний Восток #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    28 минут назад

    Будем надеяться, что многие амурчане смогут воспользоваться этой программой.

  • Мапа

    Мапа
    3 минуты назад

    Пока по статистике обл. мин. эконом. 30 из 300 - 10% желающих прошли "кастинг" - пробились к рассмотрению заявок. Хотя это пусть и очень скромный, но тоже результат на фоне жесткого "урезания социалки" за последние годы.

  • ay

    ay
    59 секунд назад

    Лишь бы "бизнесмены" тудой не затесались. Ну, которая в шубах митинговали - изображая из себя кинутых дольщиков.

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