Браконьеры, застрелившие в Приамурье восемь косуль, выплатят более миллиона рублей

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В Шимановском районе Амурской области браконьеры застрелили сразу восемь косуль. У специалистов есть основания полагать, что добыча животных, охота на которых в регионе полностью запрещена, велась ради незаконной торговли мясом.

УАЗ нарушителей был обнаружен в районе села Свободный Труд. Заметив автомобиль охотинспекторов, из машины выпрыгнул мужчина с оружием в руках и побежал в сторону. Сам УАЗ на большой скорости попытался скрыться, но неудачно. Служащим управления по охране животного мира Амурской области удалось остановить беглецов, перегородив дорогу. Сразу после этого инспекторы догнали и задержали мужчину, выпрыгнувшего из авто.

«В салоне автомобиля были обнаружены следы крови, но самой добычи не было. Мы прошли около 800 метров по следам машины и нашли схрон – восемь мешков с мясом косули и шесть шкур. На место сразу же была вызвана следственно-оперативная группа полиции», – рассказал начальник оперативного отдела управления по охране животного мира региона Алексей Жилин.

Трое жителей Шимановска, находившиеся в автомобиле, тут же заявили, что мужчину с оружием не знают и видят впервые. Однако в салоне УАЗа нашлась сумка с патронами от карабина «Лось», принадлежащая беглецу, а также запрещенная к использованию браконьерская лампа-фара.

Продукция охоты, а также карабин, сумка с патронами, одежда со следами крови, лампа-фара и автомобиль УАЗ у нарушителей были изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчинам грозят санкции вплоть до лишения свободы и выплата большой суммы компенсации ущерба, причиненного природе Приамурья. Из восьми незаконно добытых ими косуль пять оказались самками. В итоге сумма компенсации составит 1 миллион 360 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.