Российскую часть моста из ЕАО в Китай через Амур собираются перепроектировать

Первый железнодорожный мост Нижнеленинское (РФ, ЕАО) – Тунцзян (КНР) через реку Амур сдадут позже, чем планировалось. Причиной сдвига сроков сдачи стало то, что переправу считают нужным перепроектировать, сообщил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Надо делать новый проект, потому что часть реки, где строится наша часть моста, намного глубже проектных отметок. Там просто дно вымыло, проект объективно надо менять. Я такое поручение делал. Сейчас подрядчики (группа компаний "СК "Мост" – ИФ) и финансирующая организация ("Рубикон" – ИФ) пытаются это сделать без привлечения федеральных средств. Они хотят это сделать сами, в том числе подрядчик моста сделал предложение выступить в качестве концессионера», – сказал Трутнев после церемонии представления врио губернатора Еврейской автономной области.

Ранее предполагалось, что мост будет введен в июне 2019 года, затем срок был сдвинут на вторую половину года. Затем пресс-служба Минвостокразвития РФ сообщила о планах сдать мост не позднее июня 2020 года.

«К июню сдан не будет, будет сдан к концу года», – сообщил Трутнев. По его словам, власти готовы поддержать подрядчика, поскольку «тратить лишние бюджетные деньги точно не хочется». Трутнев отметил, что схема прорабатывается, однако на это необходимо время, пишет «Интерфакс».

«Есть еще и китайская сторона, все наши решения приходится с ними обсуждать, и они не всегда нас поддерживают. Но я надеюсь, что мы с этим разберемся. Если так не получится, значит, найдем другой путь. Мост, вне всякого сомнения, будем достраивать», – подчеркнул полпред.

Железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян строится в ЕАО несколько лет. Китайская сторона свою часть уже построила, в марте 2019 года завершены соединения пролетов. Стоимость строительства российской части составляет 9 миллиардов рублей.

Общая протяженность моста составит 2,21 километра, из них российская часть – 309 метров. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста – 4,96 километра. На всем участке пути от российской до китайской железнодорожной станции запланирована совмещенная колея (1520/1435 миллиметров).

Как ожидается, мост станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких субъектов Дальнего Востока. Планируется, что на первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 миллиона тонн в год, далее, после реконструкции железнодорожного участка Биробиджан – Ленинск, грузооборот возрастет до 20 миллионов тонн в год.