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Пенсионеру, укравшему телефон на вокзале в Свободном, грозит до 5 лет лишения свободы

Пенсионеру, укравшему телефон на вокзале в Свободном, грозит до 5 лет лишения свободы
Фото: pixabay.com

В зале ожидания вокзала станции Свободный пенсионер украл телефон. Кражу раскрыли сотрудники Белогорского ЛО МВД России на транспорте после того, как к ним обратился с заявлением владелец сотового. Сумма причиненного ущерба составила 16 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого, мужчины 1958 года рождения, было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Он дал признательные показания. Пенсионеру грозит лишения свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года. Расследование в рамках уголовного дела продолжается.

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#происшествия #Свободный

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