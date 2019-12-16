В Приамурье мошенники от лица аппарата губернатора вымогают деньги у руководителей районов и вузов

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В Амурской области появился еще один вид телефонного мошенничества. Получить деньги неизвестные пытаются, представляясь сотрудниками аппарата губернатора Приамурья.

«Перед новым годом участились случаи телефонного мошенничества. Сегодня несколько звонков поступило руководителям районов и крупных учебных заведений. Звонившие представляются сотрудниками аппарата губернатора и говорят о том, что в районы и учебные заведения должна приехать «высокая комиссия». Для того, чтобы «достойно подготовиться к встрече» ( банкеты и подарки), нужны деньги. Их то и пытаются получить мошенники», – рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

Также, со ссылкой на правоохранителей сообщается, что звонки идут с телефонов Липецкой области. Всех призывают быть бдительными и сразу заявлять о подобных предложениях.