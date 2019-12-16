Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:57 0

В Приамурье определили базовые уровни тарифов, связанных с работой спецстоянок

В Приамурье определили базовые уровни тарифов, связанных с работой спецстоянок
Фото: inpushkino.ru

На сайте управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области появился новый приказ. Им определены базовые уровни тарифов на перемещение и хранение задержанного транспорта на специализированных стоянках в регионе на 2020 год.

«(…) приказываю: определить с 01.01.2020 по 31.12.2020 базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках Амурской области согласно приложению к настоящему приказу», – говорится в тексте документа за подписью начальника управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области Ольги Личман.

Базовые уровни тарифов разнятся в зависимости от муниципальных образований Амурской области. Так, для перемещения задержанных транспортных средств показатель составил: 2 097 рублей за единицу транспорта – в Благовещенске, 2 676 рублей – в Тынде и Тындинском районе, 3 840 рублей – в Циолковском, 3 112 рублей – в Шимановске.

Для хранения задержанных транспортных средств показатели следующие: в Благовещенске транспорт категории B – 67 рублей в час, в Тынде и Тындинском районе транспорт категории B – 96 рублей в час, в Циолковском транспорт той же категории – 48 рублей в час, в Шимановске транспорт аналогичной категории – 58 рублей в час.

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке: http://www.tarifamur.ru/files/orders/2217.pdf.

Еще одним приказом на сайте управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области определяется базовый уровень тарифа на хранение задержанных маломерных судов на специализированных стоянках Благовещенска на 2020 год. Показатель составил 60 рублей за один час хранения.

Просмотров всего: 85

#транспорт

распечатать


Общество

Расписание автобусов из Благовещенска в Китай в предновогодние и праздничные дни изменится
Происшествия

Осужденного за наркотики благовещенца лишили водительских прав
Происшествия 1

В аварии с автобусом в Приамурье травмирован один человек
Происшествия 1

Соловьевск Тындинского района остался без света из-за трала (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь