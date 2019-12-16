В Приамурье определили базовые уровни тарифов, связанных с работой спецстоянок

На сайте управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области появился новый приказ. Им определены базовые уровни тарифов на перемещение и хранение задержанного транспорта на специализированных стоянках в регионе на 2020 год.

«(…) приказываю: определить с 01.01.2020 по 31.12.2020 базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках Амурской области согласно приложению к настоящему приказу», – говорится в тексте документа за подписью начальника управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области Ольги Личман.

Базовые уровни тарифов разнятся в зависимости от муниципальных образований Амурской области. Так, для перемещения задержанных транспортных средств показатель составил: 2 097 рублей за единицу транспорта – в Благовещенске, 2 676 рублей – в Тынде и Тындинском районе, 3 840 рублей – в Циолковском, 3 112 рублей – в Шимановске.

Для хранения задержанных транспортных средств показатели следующие: в Благовещенске транспорт категории B – 67 рублей в час, в Тынде и Тындинском районе транспорт категории B – 96 рублей в час, в Циолковском транспорт той же категории – 48 рублей в час, в Шимановске транспорт аналогичной категории – 58 рублей в час.

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке: http://www.tarifamur.ru/files/orders/2217.pdf.

Еще одним приказом на сайте управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области определяется базовый уровень тарифа на хранение задержанных маломерных судов на специализированных стоянках Благовещенска на 2020 год. Показатель составил 60 рублей за один час хранения.