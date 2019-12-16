Губернатор Амурской области посетил в Белогорске сквер «Молодежный»

Фото: администрация Белогорска

Губернатор Амурской области Василий Орлов, находясь с рабочим визитом в Белогорске, на месте оценил результат реализации федерального проекта «Комфортная среда» по итогам 2019 года. С главой Белогорска Станиславом Мелюковым он посетил сквер «Молодежный», где и был реализован проект.

Федеральный проект «Комфортная городская среда» успешно реализуется в Белогорске с 2016 года. Сквер «Молодежный, открытый 21 сентября, стал седьмой общественной территорией, благоустроенной в Белогорске за счет привлечения федеральных средств.

Сквер благоустроили за 5 месяцев. Вся территория сквера пересечена прогулочными дорожками. Общая площадь тротуаров составляет около 2 тысяч квадратных метров. Вдоль них размещены малые архитектурные формы: парковые диваны, скамейки и урны. В сквере установлены светильники отражающего света, а также современные арт-объекты: фонтан, арка из пяти сердец, беседка для молодоженов, мостик. Центром сквера стал фонтан с лебедями. В новом сквере по решению главы Белогорска Станислава Мелюкова построена не только зона спокойного отдыха, но и площадки для занятий спортом. В их числе площадки для волейбола, стритбола, сектор с тренажерами. В зоне для активного отдыха в 2020 году также будет открыто футбольное поле с искусственным покрытием, обустройство которого вышло за рамки программы «Комфортная городская среда».

В рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2019 году жителями города были выбраны для благоустройства также территории сквера имени Героя России Александра Луценко и парк «Амурсельмаш». Они также благоустроены. На создание общественных территорий в Белогорске направлено более 28 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.