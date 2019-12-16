В Белогорске губернатору рассказали о выполненных поручениях и планах на будущее

Фото: администрация Белогорска

О выполненных поручениях и проблемных вопросах доложили губернатору Амурской области Василию Орлову в администрации Белогорска. Рабочее совещание с участием главы города Станислава Мелюкова, его заместителей и председателя Белогорского горсовета состоялось 14 декабря.

На совещании было озвучено более десятка выполненных поручений, данных губернатором по итогам встреч с органами местного самоуправления города в течение 2019 года. Касались они сферы экономики, строительства, ЖКХ, образования и спорта. Основная доля поручений приходится на сферу ЖКХ и строительства.

Так, за 520 дней был построен детский сад на 170 мест в микрорайоне Транспортный, выполнен ремонт аварийного участка теплотрассы и канализационных сетей в центре Белогорска, в рамках программы «Газпром-детям» построен стадион в гимназии № 1, в рамках проекта партии «Единая Россия» – стадион в школе № 10. В числе выполненных мероприятий 2019 года – капитальный ремонт школы № 11, приобретение 22 квартир для детей-сирот, а также повышение эффективности и активизация работы административной комиссии, обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся начального общего образования, реализация мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.

В ходе встречи губернатору были озвучены несколько вопросов, касающихся повышения эффективности органов местного самоуправления при реализации полномочий. Они касаются помощи в межведомственном сотрудничестве и поддержки при реализации городских проектов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.