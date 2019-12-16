В Шимановске Деды Морозы и Снегурочки раздали прохожим более полутора тысяч конфет

В воскресенье, 15 декабря, в Шимановске прошло ежегодное «Шествие Дедов Морозов». В текущем году желающих принять участие в этой предновогодней акции стало больше.

Участники в костюмах новогодних персонажей приезжают в разные районы города и дарят прохожим за стихотворение или песню сладкие подарки. Традиционно – это конфеты и мандарины.

«В этом году в акции у нас приняли участие 16 Дедов Морозов и 5 Снегурочек. Это участники новогодних утренников в образовательных учреждениях, частники и представители общественных организаций и объединений. Если говорить о количестве конфет и мандаринов, то их мы закупили примерно столько же, сколько и в прошлом году – более полутора тысяч конфет и порядка семисот мандаринов», – рассказала директор дома культуры и спорта Алла Груздова.

Для сравнения: в 2018 году в мероприятии приняли участие 11 Дедов Морозов и одна Снегурочка, сообщают в администрации Шимановска.