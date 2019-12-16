Амурчанина наказали трудом за невыплату алиментов трем дочерям

41-летний злостный неплательщик алиментов из Белогорска теперь будет отрабатывать выплаты своим детям на одном из городских предприятий. Мужчина задолжал трем дочерям более 100 тысяч рублей и был наказан.

Еще три года назад суд обязал жителя Белогорска платить алименты на детей 11, шести и трех лет. Однако выполнять судебное решение он не спешил. И в июле 2018 года мировой суд за уклонение от выплаты алиментов назначил ему наказание в виде 60 часов обязательных работ. Наказание мужчина отбыл, но платить денежное содержание на детей не торопился.

Он также не устраивался на работу. Не вставал он и на учет в центр занятости, игнорируя предупреждения судебного пристава-исполнителя о возможной уголовной ответственности.

В результате трем дочерям он задолжал более 103 тысяч рублей. И в ноябре Белогорский городской суд приговорил злостного отца-алиментщика к семи месяцам исправительных работ с удержанием ежемесячно в доход государства 10 процентов от заработка.

Отрабатывать алименты и наказание ему придется на одном из предприятий города, где именно, установит уголовно-исполнительная инспекция. Вполне возможно, на том предприятии, где электриком-механиком мужчина работал на момент вынесения приговора суда, сообщает газета «Сегодня на Амуре» со ссылкой на старшего помощника прокурора Белогорска Елену Агафонову.