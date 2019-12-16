Олег Кожемяко представит кандидатуру Веры Щербины на пост главы правительства Приморья
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко представит депутатам на согласование кандидатуру своего первого заместителя Веры Щербины на утверждение главой краевого правительства. Оно начнет работу с 1 января 2020 года. Законодательное собрание Приморья определится с решением на заседании 18 декабря.
Как сообщает ИА PrimaMedia, в соответствии с уставом Приморского края и законом о заксобрании, краевой парламент принимает участие в согласовании назначения на должность отдельных должностных лиц администрации Приморского края. В частности, речь идет о назначении первого вице-губернатора, а с 2020 года – председателя правительства.
О том, что основным кандидатом на пост главы правительства станет Вера Щербина, глава региона заявлял летом 2019 года. Вера Щербина работала с нынешним главой Приморья во всех регионах его присутствия. После избрания Кожемяко губернатором Приморья в декабре 2018 года она прибыла в регион и сразу стала врио первого вице-губернатора.
«Высокопрофессиональный, инициативный руководитель. Умеет оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. Эффективно взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами госвласти субъектов РФ и местного самоуправления. Имеет опыт стратегического управления», – говорится в характеристике, которую дал Олег Кожемяко первому заместителю.
В пояснительной записке за подписью губернатора отмечается, что Вера Щербина замещала должность вице-губернатора – начальника департамента финансов администрации Корякского автономного округа с декабря 2005 по декабрь 2007 года.
В 2008 году Вера Щербина была федеральным инспектором департамента по вопросам экономической политики, главным советником департамента экономической и социальной политики аппарата полпреда президента РФ в ДФО. С 2008 по 2015 год она замещала в правительстве Амурской области должности исполняющего обязанности заместителя председателя правительства-министра финансов, первого зампреда правительства.
С сентября 2015 по декабрь 2018 года в Сахалинской области Вера Щербина занимала пост первого заместителя председателя правительства, а после и председателя правительства. С 20 декабря 2018 года по настоящее время Вера Георгиевна является врио первого вице-губернатора Приморского края.
В проекте решения комитета заксобрания Приморья по региональной политике, законности и международному сотрудничеству предлагается рекомендовать парламенту согласовать кандидатуру. Заседание комитета состоится 17 декабря. Парламент вынесет решение по этому вопросу на следующий день.
Административную реформу в Приморье, которая предполагает переформатирование администрации региона в правительство, начали прорабатывать при врио губернатора Андрее Тарасенко. Ее плюс он видел в удобстве для работы с федеральными органами власти, когда «министерства взаимодействуют с министерствами».
При Тарасенко всю документацию по переформатированию административной машины подготовили, но реализовать проект по известным причинам он не успел. Избравшийся в декабре 2018 года губернатором Приморья Олег Кожемяко подтвердил намерения по проведению реформы.
В формате правительства приморские органы власти начнут работу уже в январе 2020 года. Все необходимые изменения в краевое законодательство и главный документ края – устав – депутаты внесли летом.
Губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития края, более плотно работать с общественными институтами и непосредственно жителями региона, а также контролировать деятельность правительства. Председатель правительства возьмет на себя хозяйственную функцию. Вместе с правительством он будет отвечать за решение поставленных задач и достижение конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни населения.
По оценке экспертов, в обновленной системе государственной власти Приморья губернатор получит возможность освободиться от решения текущих задач в пользу политической деятельности. В то же время глава правительства станет вторым лицом приморской политики.
В августе текущего года первый вице-губернатор утвердила структуру краевого правительства. В нем будет образовано 20 министерств, шесть агентств, девять департаментов и пять инспекций.
Реформа администрации Приморья предполагает рост доходов как председателя, зампредов, будущих министров и директоров департаментов, так и депутатов заксобрания Приморья с 2020 года. Зарплатные изменения также коснутся и членов избирательной комиссии Приморского края, которая на 100 % работает на профессиональной основе.
Как сообщалось ранее, на повышение зарплат дополнительно потребуется 211 миллионов рублей. Вера Щербина заверяла, что заработная плата повысится за счет сокращения других расходов по аппарату управления, а также за счет «оптимизации структуры органов исполнительной власти, сокращения численности государственных гражданских служащих Приморского края и расходов на их содержание».
Просмотров всего: 761