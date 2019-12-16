Амурское министерство прокомментировало ситуацию с объектами ЖКХ в Магдагачи

Фото: Биарслан Нурмагомедов

В сводной заявке для включения в программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2020 год нет станции обезжелезивания и очистных сооружений поселка Магдагачи. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

«Для включения мероприятий по ремонту очистных сооружений и станции обезжелезивания в областную программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры администрации поселка Магдагачи необходимо предоставить в наш адрес соответствующую заявку по установленной форме. В перечень предоставляемых документов также входит проектная и сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы. На сегодняшний день такая заявка в наш адрес не предоставлена», – прокомментировал Амур.инфо министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Как сообщало Амур.инфо, руководитель частной организации прислал в редакцию кадры, описывающие состояние объектов ЖКХ в Магдагачи. Судя по видео, на станции обезжелезивания не работает один из трех фильтров, он забит ржавчиной. Вода в поселок подается недостаточно очищенной. Сама станция нуждается в капитальном ремонте. Что касается очистных сооружений, то необходимо строить новый объект. Сейчас сточные воды неочищенными стекают в реку Магдагачи.

Информацию о необходимости ремонта и строительства коммунальных объектов подтвердили в администрации поселка. Однако средств местного бюджета на это не хватит. Муниципальные власти сообщили, что обращались на уровень области с просьбой обратить внимание на проблему с водоснабжением райцентра.

Тем временем завершается проверка прокуратуры Магдагачинского района по факту публикации информации в СМИ о неудовлетворительном состоянии питьевой воды в поселке Магдагачи. Ее результаты станут известны в ближайшие дни. Ситуация также находится на контроле депутата Госдумы от Амурской области Андрея Кузьмина. Он обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой организовать проверку состояния объектов водоснабжения и водоотведения в поселке Магдагачи.