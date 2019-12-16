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сегодня, 13:35 0

Альфа ТВ публикует уникальные кадры «Ровесников»

Альфа ТВ публикует уникальные кадры «Ровесников»

В распоряжение редакции Альфа ТВ попали уникальные кадры «Ровесников», снятые в 70-е годы в Благовещенске. Видеоматериал готовили для одноименного документального фильма про коллектив. На кадрах запечатлен отец-основатель ансамбля Вячеслав Белоглазов и разные группы танцоров тех лет. Съемки проходили на теплоходе и возле Центра эстетического воспитания.

«Концерты благовещенского хореографического ансамбля «Ровесники» пользуется большим успехом у зрителей. Юные самодеятельные артисты выезжают на гастроли в города и села Дальнего Востока. Нынче их путь лежит в приамурские села к воинам-пограничникам. Вместе с ребятами выехали сотрудники Дальневосточной кинохроники. Идут съемки хроникально-документального фильма "Ровесники"», – говорится за кадром.

16 декабря кандидату педагогических наук, заслуженному работнику культуры РСФСР, основателю ансамбля «Ровесники» Вячеславу Белоглазову исполнилось бы 90 лет. Редакция Альфа ТВ предлагает читателям Амур.инфо взглянуть, как в свое время мастер вел свои занятия.

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#Альфа ТВ #Дальний Восток #дети #история #культура

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