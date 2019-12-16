В Благовещенске офисное здание осталось без воды

Фото: Амур.инфо

Обновлено: 13:51



16 декабря на сайте администрации Благовещенска появилась информация о перекрытии дороги для определения порыва на водопроводной сети. Данные сведения ИА «Амур.инфо» прокомментировали в пресс-службе «Амурских коммунальных систем».

«Для определения порыва на водопроводной сети в районе улицы Театральной, 23, 16 декабря с 09:00 и до момента окончания работ перекрыта ½ часть дороги по Театральной (нечетная сторона)», – уведомили городские власти.

В пресс-службе АКС на это пояснили, что для устранения дефекта на сетях водопровода в 11:45 была «перекрыта задвижка» на улице Театральной. Без воды осталось офисное здание по адресу: улица Театральная, 23. «Характер повреждения пока не известен. Специалисты работают на месте», – сообщили в пресс-службе АКС.