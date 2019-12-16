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сегодня, 13:11 2

В Тынде предпраздничный рабочий день для женщин укоротят

В Тынде предпраздничный рабочий день для женщин укоротят
Фото: pixabay.com

31 декабря работники администрации Тынды будут отдыхать. Выходной день с 28 декабря, это будет суббота, перенесут на 31 декабря. Соответствующее распоряжение подписала мэр города Марина Михайлова.

Глава столицы БАМа также определила рабочий график в предпраздничный день. Для работников мэрии женского пола рабочий день продолжится до обеда и будет короче, чем для мужского. Согласно северной льготе в районах крайнего севера и территориям, приравненным к ним, куда входит и Тында, в пятницу женщины работают на 4 часа меньше обычного.

28 декабря мужчины будут работать с 08:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00), женщины – с 08:00 до 11:00. Марина Михайлова порекомендовала предусмотреть аналогичный порядок рабочего времени руководителям муниципальных учреждений и предприятий. Об этом сообщается на сайте газеты «БАМ».

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#Новый год #Тында

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Р

    Почему на амур-инфе столько много мэра Тынды? Или другие мэры не работают? )))

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Это ущемление прав по половому признаку и дискриминация .

    Долой угнетение мужчин.

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