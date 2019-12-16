В Тынде предпраздничный рабочий день для женщин укоротят

31 декабря работники администрации Тынды будут отдыхать. Выходной день с 28 декабря, это будет суббота, перенесут на 31 декабря. Соответствующее распоряжение подписала мэр города Марина Михайлова.

Глава столицы БАМа также определила рабочий график в предпраздничный день. Для работников мэрии женского пола рабочий день продолжится до обеда и будет короче, чем для мужского. Согласно северной льготе в районах крайнего севера и территориям, приравненным к ним, куда входит и Тында, в пятницу женщины работают на 4 часа меньше обычного.

28 декабря мужчины будут работать с 08:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00), женщины – с 08:00 до 11:00. Марина Михайлова порекомендовала предусмотреть аналогичный порядок рабочего времени руководителям муниципальных учреждений и предприятий. Об этом сообщается на сайте газеты «БАМ».