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Ледовые фигуры в Свободном страдают от повреждений и «монетной ветрянки» (фото)

Ледовые фигуры в Свободном страдают от повреждений и «монетной ветрянки» (фото)
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

Ледовые фигуры, установленные на центральной площади Свободного, страдают от «монетной ветрянки». Металлические «пятачки» прохожие активно приклеивают на Щелкунчика и Крысиного короля.

Кроме того, в результате действий неизвестных людей лишилась хвоста скульптура лошади. В Инстаграме пресс-служба администрации Свободного также опасается за фигуру зайца – тот рискует остаться без ушей.

Во время обхода пресс-службой центральной площади были замечены за порчей фигур несколько взрослых и школьников. С людьми провели профилактическую беседу.

«Уважаемые горожане! Давайте бережно относиться к зимней сказке! Родители, объясните это своим детям! Пожалуйста. Все-таки городок еще не открыли, а он уже "страдает"…» – призывают местные власти.

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#Свободный

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