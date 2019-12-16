Как это утвердило правительство: благовещенца возмутил логотип к 75-летию Победы

Начальника управления по научной работе и международному сотрудничеству, директора Института Конфуция БГПУ возмутил логотип, разработанный к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. По мнению благовещенца, векторы, которые используются в логотипе, демонстрируют направление фашистских войск на СССР, а не наоборот.

Николай Кухаренко усомнился в компетенции дизайнера эмблемы и возмутился, что в таком виде ее утвердило российское правительство. Свое мнение он высказал на личной страничке в Инстаграме.

«Кто дизайнер логотипа? Почему стрелки расположены в направлении с Запада на Восток??? С освобождением связано победоносное движение Красной Армии с Востока на Запад! А как на логотипе – это движение фашистских войск на СССР! План Барбаросса. Какой-нибудь юный дизайнер, сынок чиновника, получивший образование в Лондоне, в чьём лексиконе сплошные модные англицизмы, кто с войной знаком только по компьютерным стрелялкам Call of Duty и Battlefield. Ну ладно дизайнер, но как это утвердило правительство???» – сокрушается Кухаренко.

В комментариях к публикации пользователи отреагировали по-разному.

«Видимо, кому-то понравился красивый логотип со стрелочками, а стрелочки получаются красиво, только если их вправо нацелить. А надо бы думать не о красоте, а об исторической достоверности, тем более с учетом текущего упадка уровня образованности молодежи», – высказался один из комментаторов.

«Слушайте, люди разные бывают. Может быть он из Австралии. Там карты вверх ногами выпускают», – пошутил другой.

«Зачем видеть во всем какую-то подоплёку? Это просто стрелки указывающие на направление движения войск, отдельного отряда, подразделения и много ещё чего. Просто стрелочки. Кто-то видит в них свастику, кто-то движение на восток. Я вижу цифру 75 – 75 лет Великой Победы!» – прокомментировал еще один пользователь.

Официальную символику утвердил оргкомитет по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Цифра 75, которая обозначает юбилейный год со дня Победы в Великой Отечественной войне, на логотипе выполнена в стиле графических стрелок. Как поясняется в официальных источниках, они символизируют военные маневры, динамику боевых действий и продвижение отечественных войск. Их графическое изображение использовалось на картах генеральных штабов советских войск. Там же говорится, что цветовое решение логотипа ассоциируется с красными развевающимися знаменами Победы.