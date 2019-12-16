Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:03 9

Как это утвердило правительство: благовещенца возмутил логотип к 75-летию Победы

Как это утвердило правительство: благовещенца возмутил логотип к 75-летию Победы

Начальника управления по научной работе и международному сотрудничеству, директора Института Конфуция БГПУ возмутил логотип, разработанный к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. По мнению благовещенца, векторы, которые используются в логотипе, демонстрируют направление фашистских войск на СССР, а не наоборот.

Николай Кухаренко усомнился в компетенции дизайнера эмблемы и возмутился, что в таком виде ее утвердило российское правительство. Свое мнение он высказал на личной страничке в Инстаграме.

«Кто дизайнер логотипа? Почему стрелки расположены в направлении с Запада на Восток??? С освобождением связано победоносное движение Красной Армии с Востока на Запад! А как на логотипе – это движение фашистских войск на СССР! План Барбаросса. Какой-нибудь юный дизайнер, сынок чиновника, получивший образование в Лондоне, в чьём лексиконе сплошные модные англицизмы, кто с войной знаком только по компьютерным стрелялкам Call of Duty и Battlefield. Ну ладно дизайнер, но как это утвердило правительство???» – сокрушается Кухаренко.

В комментариях к публикации пользователи отреагировали по-разному.

«Видимо, кому-то понравился красивый логотип со стрелочками, а стрелочки получаются красиво, только если их вправо нацелить. А надо бы думать не о красоте, а об исторической достоверности, тем более с учетом текущего упадка уровня образованности молодежи», – высказался один из комментаторов.

«Слушайте, люди разные бывают. Может быть он из Австралии. Там карты вверх ногами выпускают», – пошутил другой.

«Зачем видеть во всем какую-то подоплёку? Это просто стрелки указывающие на направление движения войск, отдельного отряда, подразделения и много ещё чего. Просто стрелочки. Кто-то видит в них свастику, кто-то движение на восток. Я вижу цифру 75 – 75 лет Великой Победы!» – прокомментировал еще один пользователь.

Официальную символику утвердил оргкомитет по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Цифра 75, которая обозначает юбилейный год со дня Победы в Великой Отечественной войне, на логотипе выполнена в стиле графических стрелок. Как поясняется в официальных источниках, они символизируют военные маневры, динамику боевых действий и продвижение отечественных войск. Их графическое изображение использовалось на картах генеральных штабов советских войск. Там же говорится, что цветовое решение логотипа ассоциируется с красными развевающимися знаменами Победы.

Просмотров всего: 1699

#память

распечатать


Культура

Он очень доверял детям: исполняется 90 лет со дня рождения Вячеслава Белоглазова (фото)
Общество 1

Останки амурчанина, погибшего в войну в Новгородской области, передали на малую родину
Общество

В Тынде почтили память солдат, погибших на Северном Кавказе
Общество

По Амурской области пройдет «Пограничная эстафета Победы»
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • sabotazh

    sabotazh
    2 часа назад

    Ну логотип-то реально стремный... Наверное лебедев опять рисовал. Он любит за бешенные деньги нарисовать не пойми что... Но тут главное пропихнуть и убедить заказчика что это вау!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~Кто дизайнер логотипа?



    Тоже любопытно!

    И во сколько обошлось сие "искусство" бюджету?



    Почему стрелки расположены в направлении с Запада на Восток???



    А если с рисунком развернуться на 180 градусов и снова посмотреть?

    А вообще, фигня!

  • Васёк

    Васёк
    2 часа назад

    sabotazh

    Ну логотип-то реально стремный... Наверное лебедев опять рисовал. Он любит за бешенные деньги нарисовать не пойми что... Но тут главное пропихнуть и убедить заказчика что это вау!



    Как раз Лебедев первым это раскритиковал https://www.nakanune.ru/news/2019/10/04/22554536/

    А Кухаренко повторил.

  • Стилет

    Стилет
    2 часа назад



    Кто дизайнер логотипа? Почему стрелки расположены в направлении с Запада на Восток???



    "Ошибок будет гораздо меньше, если у каждой ошибки будет имя и фамилия"

    Это позор, а не логотип... Дизайнер и люди, которые его утвердили предатели Родины!

  • Стилет

    Стилет
    2 часа назад

  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 часа назад

    Это не логотип. Это оптическая иллюзия.

    1. Число 75 распознаётся человеком только, если смотреть на это изображение издалека. Но стрелки издалека не распознаются.

    2. Если смотреть на изображение вблизи, то число 75 совершенно невидно, но видны стрелки.

    Это называется оптической иллюзией:

  • full

    full
    1 час назад

    А почему у господина Кухаренко направление слева направо априоири принимается за направление запад - восток? И как он тогда переваривает нижнюю правую стрелку, как маневр ВСЕ СЮДА?

  • Landyush

    Landyush
    1 час назад

    с одной стороны - действительно, это просто стрелочки, чего докапываться до них? Искать во всем какую-то подоплеку и т.д. С другой стороны - мне кажется, логотипы именно таких значимых дат и событий, должны быть однозначны и не вызывать споров. Если есть спор - значит, что то пошло не так. Действительно, логотип 75-летия Победы - должен быть максимально "суров" и точен.

  • OlGa1987

    OlGa1987
    1 час назад

    Стрелками да обозначали наступления, но бои уже закончились- здесь главный смысл- мы победили, за чем отметать победу и возвращаться к боям. Все закончилось- победа наша и уже давно!

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь