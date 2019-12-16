В России набирают популярность «гламурные» роды

По словам врача, когда роженице делают кесарево сечение, врачи одевают роженице одноразовые перчатки для того, чтобы мать сама вынула ребенка из живота приложила к груди. Таким образом, она по-настоящему становится первой, кто берет новорожденного на руки.

В интервью Буцкая отметила, что это напоминает обычные роды, но с активным участием роженицы. Роженице проводят спинальную анестезию, после чего на животе за шторкой делается разрез. Врачи выводят наружу голову и плечи ребенка, затем женщина сама вытаскивает ребенка и кладет себе на грудь.

Термин «гламурное кесарево» прижился как раз из-за использования перчаток, считает врач-педиатр.