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сегодня, 12:01 0

В России набирают популярность «гламурные» роды

В России набирают популярность «гламурные» роды
Фото: Pexels с сайта Pixabay

В России стали все чаще проводиться «гламурные» роды. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-педиатр, председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

По словам врача, когда роженице делают кесарево сечение, врачи одевают роженице одноразовые перчатки для того, чтобы мать сама вынула ребенка из живота приложила к груди. Таким образом, она по-настоящему становится первой, кто берет новорожденного на руки.

В интервью Буцкая отметила, что это напоминает обычные роды, но с активным участием роженицы. Роженице проводят спинальную анестезию, после чего на животе за шторкой делается разрез. Врачи выводят наружу голову и плечи ребенка, затем женщина сама вытаскивает ребенка и кладет себе на грудь.

Термин «гламурное кесарево» прижился как раз из-за использования перчаток, считает врач-педиатр.

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#медицина

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