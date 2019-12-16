Во Владивостоке дрифтер сломал на площади новогоднюю мышь с сыром

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Во Владивостоке 20-летний водитель устроил дрифт на центральной площади, несмотря на то, что на площади было многолюдно. Не справившись с управлением, он повредил знаковое праздничное украшение. Ущерб составил 677 тысяч рублей, сообщает местное управление МВД.

Водитель Subaru Forester ездил вокруг елки, катка и других новогодних объектов, пока не наехал на светодиодную фигуру мыши с сыром. После этого он скрылся с места происшествия. Украшение восстановлению не подлежит. Управление культуры мэрии приморской столицы обратилось в полицию.

Правоохранители с помощью видеокамер выяснили, что за рулем белого универсала находился местный житель 1999 года рождения. Молодого человека задержали. Как показало освидетельствование, он был трезв.

Главный символ 2020 года вернётся на площадь, – сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу мэрии. Подрядчики займутся изготовлением новой фигуры взамен той, которую погубил хулиган.

«Разбитая фигура мыши восстановлению, увы, не подлежит. Сейчас прорабатывается вопрос изготовления новой светодиодной фигуры. Площадь будет перекрыта полицией, дабы подобные инциденты не повторялись», – сказала начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро.

По информации ГИБДД, автолюбитель-нарушитель был задержан. Сейчас проводится административное расследование, по окончании которого материал передадут в суд для принятия процессуального решения. Мэрия намерена взыскать с виновника понесённый ущерб.