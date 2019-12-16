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сегодня, 11:42 4

Президент внес в Госдуму законопроект о звании «Город трудовой доблести»

Президент внес в Госдуму законопроект о звании «Город трудовой доблести»
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона «О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести"». Он призван увековечить подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в 2020 году будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. За эти годы многое было сделано для увековечения героического подвига народа на полях сражений, учреждены и присвоены почетные звания «Город-герой» и «Город воинской славы».

«Однако нельзя забывать о мужестве, стойкости и самоотверженности тружеников тыла, внесших не менее весомый вклад в достижение победы над фашистской Германией и ее сателлитами. Проектом федерального закона "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести" (далее - законопроект) устанавливаются правовые основания присвоения указанного звания городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм», – сказано в документе.

Согласно законопроекту, основаниями для присвоения звания «Город трудовой доблести» являются награждение предприятий, располагавшихся в годы войны на территории города, государственными наградами или вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны, награждение работников таких предприятий государственными наградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города во время Великой Отечественной войны.

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении этого звания, а также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • 2*dfn

    2*dfn
    3 часа назад

    Дурачок.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Ага и везде тавро ""президент Путин".

    Какое он имеет отношение к награждению. Кто ему такое полномочие дал? Едро? Да пошло оно .....

    Народ? Да послал он народ давно в сортир.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Делом бы занялся..Доблестный наш.

  • Pavel74

    Pavel74
    1 час назад

    а разве были в Советском союзе города где все работали на расслабоне, с 8 до 17 и двумя выходными в период ВОВ?

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