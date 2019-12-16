Скандал вокруг приостановки карьеры Загитовой набирает обороты
Знаменитый во всем мире тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в своем Инстаграме стихотворение Марины Цветаевой. Скандал начался после того, как Алина Загитова приняла решение временно не участвовать в соревнованиях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Проста моя осанка, Нищ мой домашний кров. Ведь я островитянка С далеких островов! Живу — никто не нужен! Взошел — ночей не сплю. Согреть чужому ужин — Жилье свое спалю! Взглянул — так и знакомый, Взошел — так и живи! Просты наши законы: Написаны в крови. Луну заманим с неба В ладонь,— коли мила! Ну, а ушел — как не был, И я — как не была. Гляжу на след ножовый: Успеет ли зажить До первого чужого, Который скажет: «Пить». М. Цветаева
В своей публикации Этери никак не объяснила, почему решила опубликовать именно это стихотворение, однако многие поклонники предположили, что это своеобразный ответ Плющенко на вновь обрушившуюся критику.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав, на досуге, ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь. Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам , очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы. Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем ДОБРА и ЗДОРОВЬЯ. Тренерский штаб Тутберидзе ТГД #работаемдальше
Скандал начался после того, как поступок Загитовой прокомментировали тренеры Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко предположив, что она уже не вернётся в большой спорт или сменит наставника. В ответ команда Тутберидзе опубликовала большое заявление с претензиями в адрес обоих специалистов, которое вызвало широкий резонанс.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воскресенье.Утро.Хотел выспаться,а тут поток звонков от журналистов ! Говорят “Тутберидзе-Тим»пост про Вас и Татьяну Анатольевну Тарасову пост написали )Не позвонили,не поговорили,если есть вопросы или претензии,а сразу пост накатали , ну что делать,тогда отвечу,не обтекать же как обо......ный олень !) Листайте карусель ▶️
Плющенко не стал отмалчиваться на обвинения в свой адрес и вновь раскритиковал Тутберидзе и ее тренерский штат. Об этом он написал у себя в Инстаграме. В карусели он опубликовал большое письмо, где обвинил команду тренера в том, что они не воспитали ни одного спортсмена с нуля, а также назвал реакцию на первоначальные слова Плющенко хамством. Олимпийский чемпион жестко прошелся по команде Тутберидзе, посетовав в итоге, что Тутберидзе не обратилась к нему напрямую, а лишь написала пост в Инстаграме.
Просмотров всего: 4