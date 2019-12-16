Скандал вокруг приостановки карьеры Загитовой набирает обороты

Знаменитый во всем мире тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в своем Инстаграме стихотворение Марины Цветаевой. Скандал начался после того, как Алина Загитова приняла решение временно не участвовать в соревнованиях.

В своей публикации Этери никак не объяснила, почему решила опубликовать именно это стихотворение, однако многие поклонники предположили, что это своеобразный ответ Плющенко на вновь обрушившуюся критику.

Скандал начался после того, как поступок Загитовой прокомментировали тренеры Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко предположив, что она уже не вернётся в большой спорт или сменит наставника. В ответ команда Тутберидзе опубликовала большое заявление с претензиями в адрес обоих специалистов, которое вызвало широкий резонанс.

Плющенко не стал отмалчиваться на обвинения в свой адрес и вновь раскритиковал Тутберидзе и ее тренерский штат. Об этом он написал у себя в Инстаграме. В карусели он опубликовал большое письмо, где обвинил команду тренера в том, что они не воспитали ни одного спортсмена с нуля, а также назвал реакцию на первоначальные слова Плющенко хамством. Олимпийский чемпион жестко прошелся по команде Тутберидзе, посетовав в итоге, что Тутберидзе не обратилась к нему напрямую, а лишь написала пост в Инстаграме.