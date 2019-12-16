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Осужден мужчина, «заминировавший» кинокомплекс «Благовещенск»

Осужден мужчина, «заминировавший» кинокомплекс «Благовещенск»
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело мужчины, обвинявшегося в «минировании» кинокомплекса «Благовещенск». Его приговорили к условному сроку лишения свободы.

1 января 2019 года амурчанин, будучи нетрезвым, находился в фойе киноконцертного комплекса в Благовещенске. Мужчина позвонил на номер 112 и сообщил диспетчеру заведомо ложную информацию о взрывном устройстве, заложенном в здании, тем самым дезорганизовав работу различных специальных служб. Амурчанин действовал умышленно, из хулиганских побуждений.

В судебном заседании мужчина вину в преступлении признал полностью, раскаялся, согласился с предъявленным обвинением. Он ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, без исследования доказательств. Государственный обвинитель – помощник прокурора Благовещенска – полагала возможным рассмотреть данное уголовное дело в особом порядке, без исследования доказательств, с постановлением приговора без судебного разбирательства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, признали: полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи в ходе предварительного следствия подробных показаний, состояние здоровья подсудимого и его престарелой матери, добровольное возмещение причиненного имущественного ущерба, положительные характеристики.

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в состоянии опьянения.

Мужчину признали виновным, назначили ему наказание в виде лишения свободы на 3 года условно, с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Амурчанина обязали не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган.

Производство по гражданским искам представителей потерпевших МО МВД России «Благовещенский», ГБУЗ АО «ССМП Благовещенска», ФГКУ «СПСЧ ФПС по Амурской области», «ФГКУ ОВО ВНГ России по Амурской области», УФСБ России по Амурской области, УМВД России по Амурской области постановили прекратить в связи с полным возмещением подсудимым материального ущерба.

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#происшествия #суды

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