Он очень доверял детям: исполняется 90 лет со дня рождения Вячеслава Белоглазова

Фото: архив ансамбля «Ровесники»

16 декабря исполняется 90 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, заслуженного работника культуры РСФСР, основателя детского хореографического ансамбля «Ровесники» Вячеслава Белоглазова. В понедельник, в Центре эстетического воспитания детей в 12:00 состоится открытие музея танцевального коллектива, в 18:00 пройдет концерт «Разговор с учителем».

Вячеслав Белоглазов родился 16 декабря 1929 года в Тамбовском районе Амурской области. С 1930-го по 1939-й годы семья жила в Благовещенске, затем Белоглазовы переехали в Магадан и вернулись в Благовещенск в 1946 году. В юности Вячеслав Васильевич руководил школьной самодеятельностью, был вожатым, секретарем комсомольской организации школы, занимался спортом: футболом, волейболом, хоккеем, лыжами, легкой атлетикой, беговыми коньками, фигурным катанием.

В 1949 году он поступил в Благовещенский педагогический институт на исторический факультет. После института работал учителем истории в школе № 1 города Благовещенска. В 1954 году при участии Вячеслава Белоглазова в школе был создан ансамбль песни и пляски.

В 1961 году Белоглазов стал ассистентом кафедры педагогики Благовещенского пединститута, затем – старшим преподавателем. В 1967 году он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Педагогические основы воспитания учащихся на трудовых традициях» и получил звание доцента. Долгие годы он руководил кафедрой педагогики БГПИ.

Идея создания танцевального коллектива в Благовещенске пришла к Белоглазову, когда он в Москве увидел выступление ансамбля «Школьные годы». В 1967 году прошел первый набор детей в хореографический ансамбль «Ровесники».

«Мы не ставили задачу делать из ребят будущих профессионалов. Нам просто хотелось, чтобы танец, музыка, театрализация духовно обогатили, помогли овладеть эстетическими ценностями, общечеловеческой культурой. Нам просто хотелось, чтобы личность ребенка, его духовный мир развивались в гармоничном единстве науки, труда, и искусства», – говорил Вячеслав Васильевич.

Вячеслав Белоглазов был художественным руководителем коллектива с 1967 по 1994 годы. За этот период «Ровесникам» было присвоено звание «Образцовый художественный коллектив Министерства просвещения РСФСР». Ансамбль стал лауреатом премии Амурского комсомола и премии Ленинского комсомола, награжден медалью советского Фонда мира. Вячеслав Васильевич издал более 20 научных работ. Педагог умер 9 мая 1994 года.

В апреле 2017 года у входа в историческую часть здания ЦЭВД «Ровесники» установили памятник своему учителю.

«Вячеслав Васильевич – это наш педагог, педагог с большой буквы! Не только хореограф, но и педагог по жизни. Он очень доверял детям! Доверял и не заигрывал. Когда мой будущий муж был в 10 классе и не очень хорошо себя повел, Вячеслав Васильевич принял решение его отчислить перед самым выпускным. Но пришли дети, и пришел коллектив, просили не отчислять, и он прислушался. То есть он принимал решения, прислушиваясь к детям. В тот момент и зарождался совет самоуправления, где в принятии решений участвуют и педагоги, и дети. Елене Владимировне Фединой все выпускники благодарны за то, что она сохранила наш дом. И продолжает его развивать, хотя не всегда были легкие времена у коллектива», – рассказала выпускница ансамбля Лариса Альбеева.

«Это был педагог, который учил детей думать и размышлять. Каждый вторник – в день проведения в ансамбле генеральных репетиций – в перерыве он проводил собрания, где всегда рассказывал что-то поучительное. Он говорил: "Можно иметь глаза и не видеть, иметь уши и не слышать". Учил нас слышать и видеть друг друга, внимательнее относиться в людям. Пожалуй, все "Ровесники" выросли ответственными, дисциплинированными и трудоспособными. Таким был и Вячеслав Васильевич. Нашей группе он ставил танец "Дети капитана Гранта". Так вот, во время репетиций он интересовался, делаем ли мы дома зарядку. Объяснял, почему важно не лениться и делать зарядку каждый день. Так у ребенка воспитывалась дисциплина не только напоказ, для коллектива, но и для себя, своего характера», – поделилась воспоминаниями выпускница ансамбля Наталья Храмова.

«Я работала в музыкальной школе 5 лет. Потом пришла сюда в 1987 году. Мне было 24 года. Вячеслав Васильевич был красивый, интересный, статный. Он всегда ходил в костюме с галстуком. Я и не помню, чтобы он ходил, например, в футболках. Я у него еще училась заочно в пединституте, где он преподавал. Он рассказывал очень интересно, умел доносить до человека мысль. Он никогда не поднимал голос, говорил с достоинством» – вспоминает Людмила Улискова, концертмейстер ансамбля.

В декабре традиционно «Ровесники» проводят концерты, посвященные дню рождения Вячеслава Белоглазова. В воскресенье, 15 декабря, состоялся концерт в двух отделениях, который прошел с аншлагом. Зрителям были показаны и традиционные номера – «Калинка», «Платки», – и новые постановки – например, «Масленица». Всего в программе концерта было 20 номеров.

«Я приезжая в Благовещенске и попала в первый раз на концерт. Просто мурашки по коже! Это надо видеть! Общие номера – это вообще нереальное что-то», – поделилась впечатлениями от концерта зритель Оксана Канинская.

В холле Центра эстетического воспитания организована фотозона, посвященная Вячеславу Васильевичу Белоглазову. Здесь установлен хореографический станок, у которого многие фотографируются.

16 декабря в 12:00 в ЦЭВД состоится открытие музея «Ровесников», а в 18:00 пройдет концерт «Разговор с учителем». посвященный 90-летию со дня рождения Вячеслава Белоглазова.