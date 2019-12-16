Госдума предлагает расселять жильцов аварийных домов по льготной ипотеке

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Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3 % годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету. Автор инициативы – единоросс Дмитрий Юрков подготовил поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс».

«Самое главное, что граждане смогут вселяться в новые квартиры сразу, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности», — говорится в документе.

Обращение уже направлено вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко (есть в распоряжении «Известий»). В нем депутат отмечает, что в аварийном жилье вынужденно живут в основном малоимущие граждане, поэтому массовое предоставление им ипотечных кредитов на общих условиях исключено и им следует предоставлять субсидии по ипотеке.

Документ предусматривает внесение первого ипотечного взноса и части ежемесячных платежей за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. Поэтому годовая ставка по ипотеке для таких россиян должна составить не более 3 % годовых, а затраты на ипотеку должны быть ограничены: после уплаты ежемесячного взноса на семью должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.

Банки должны быть готовы к гибким договорам, чтобы всё было прописано, а на людях не висели долги, убежден депутат.

«Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку», — пояснил Дмитрий Юрков.

Поддержать поправку готовы в «Справедливой России» и ЛДПР. Положительно оценивают проект и в Минстрое. В КПРФ хотят сначала детально изучить предложение, сомневаясь, что у граждан есть деньги на ипотеку.

В секретариате Виталия Мутко изданию сообщили, что законопроект, в который предложена поправка, будет в ближайшее время рассмотрен во втором чтении, сейчас он прорабатывается профильным комитетом. «Запрос еще не рассмотрен», – пояснили в ведомстве.