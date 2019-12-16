Расписание автобусов из Благовещенска в Китай в предновогодние и праздничные дни изменится

Утвержден режим работы благовещенского пункта пропуска в предновогодние и праздничные дни. 31 декабря расписание рейсов пассажирских автобусов будет изменено. Движение будет осуществляться с 9:00 до 16:00.

Отправление последнего автобуса из Благовещенска назначено на 15:30, из Хэйхэ – на 16:00. 1 января 2020 года будет выходным. Об этом сообщает ЗАО «Пассажирский порт «АмурАССО».

Со 2 января 2020 года пункт пропуска заработает в штатном режиме. Пассажирские автобусы будут осуществлять рейсы с 09:00 до 17:00.