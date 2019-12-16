В Кремль привезли главную новогоднюю елку России

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Главную новогоднюю ель страны доставили в Кремль, она будет установлена на Соборной площади. Двумя днями ранее ее срубили в Московском учебно-опытном лесничестве в Подмосковье. Автопоезд с елью по традиции заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.

В этом году было выбрано 90-летнее дерево: его высота – 27 метров, диаметр ствола – 70 сантиметров, а размах ветвей у основания – 6 метров. Всего на право стать главной новогодней елкой страны претендовали 12 подмосковных деревьев, передают РИА новости.

«Тяжеловата дорога была, конечно. Но ничего, с таким сопровождением мы хорошо доехали. Сложность в том, что погода такая как раз – дождь, плохо видать», – сказал журналистам водитель автопоезда Дед Мороз Петр Почтарев, доставивший главную новогоднюю ель России в Москву.

Елку торжественно установят на Соборной площади и нарядят в стиле народных промыслов 23 декабря, сообщал ранее заместитель начальника главного эксплуатационного управления Управления делами президента РФ Анатолий Качанов. По его словам, общероссийская новогодняя елка пройдет в Кремле 25 декабря, в этом году в празднике примут участие порядка шести тысяч детей со всей страны.

Дореволюционная традиция ставить елку в новогодние праздники на Соборной площади Кремля возродилась в декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина. Впрочем, до 1917 года новогоднюю елку устанавливали на этой площади только тогда, когда члены царской семьи праздновали наступление Нового года в Кремле. Случалось это, однако, крайне редко, всего два раза за время правления Николая Второго. Царская семья имела обыкновение справлять Новый год в Царском селе близ Санкт-Петербурга.

Живую елку на Соборной площади устанавливали с 1996 до 2001 года. В 2001 году отступить от традиций заставили сильные морозы. Дело в том, что при низкой температуре ветви ели становятся хрупкими и ломкими – рубить и перевозить дерево в такую погоду нельзя. А окончательно невозможным сделали вывоз ели из леса обильные снегопады. Тогда на Соборной площади впервые появилось искусственное дерево.

В 2005 году после четырехлетнего перерыва живая хвойная красавица вернулась на Соборную площадь.