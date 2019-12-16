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Гидрометцентр: в Амурской области январь ожидается теплее нормы

Гидрометцентр: в Амурской области январь ожидается теплее нормы
Фото: pixabay.com

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской газете» о том, какая погода прогнозируется в стране в январе 2020 года. Амурскую область при этом отнесли к регионам, в которых второй зимний месяц ожидается теплее нормы.

По предварительному прогнозу, в январе в Москве температура воздуха превысит норму на 1 градус. Для столицы среднесуточная температура составляет минус 9,3 градуса. Нормальные ночные температуры – минус 10...15 градусов, а дневные – минус 5...10 градусов. Норма осадков – 42 миллиметра, а средняя высота снега – около 40 сантиметров.

Выше нормы температура воздуха ожидается на востоке Центрального округа, на юге европейской территории, в Поволжье, на Урале (кроме Челябинской области), на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, на западе Якутии.

Ниже нормы может быть на западе Мурманской области, на севере и юго-западе Карелии, на западе Ленинградской области. Прохладный январь будет в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай, в центральных и южных районах Красноярского края и Туве. Очень холодно – на северо-востоке Дальневосточного округа: на Чукотке, северо-востоке Якутии и континентальных районах Магаданской области.

В центральных областях пока прогнозируется много осадков, то есть возможны снегопады. А мало осадков, скорее всего, будет за Уралом, на юге Западной Сибири, в центральной Сибири, в западных и юго-западных районах Якутии, на Чукотке, на севере Камчатки, в континентальных районах Магаданской области – то есть там, где будут морозы.

В феврале и марте на всей европейской территории температура будет около нормы. Прогнозы пока предварительные. Уточненный прогноз на январь выйдет в последних числах декабря.

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#погода

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