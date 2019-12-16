Осужденного за наркотики благовещенца лишили водительских прав

Жителя Благовещенска, который ранее был осужден за незаконные изготовление и хранение наркотиков, лишили водительских прав. Такие меры были приняты по требованию транспортного прокурора, его иск удовлетворил Благовещенский суд.

Основанием для обращения транспортного прокурора в суд стали сведения, содержащиеся в уголовном деле. Согласно информации наркологического диспансера, амурчанин страдает зависимостью от наркотиков, однако при этом имеет водительское удостоверение.

Согласно действующему законодательству, при наличии такого заболевания он не имеет права обладать водительским удостоверением из-за медицинского противопоказания, которое препятствует безопасному управлению транспортными средствами, до установления стойкой ремиссии (выздоровления), сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.