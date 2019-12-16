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Мэр Тынды скатилась на «ватрушке» со снежной горки

Мэр Тынды скатилась на «ватрушке» со снежной горки
Фото: gazeta-bam.ru

15 декабря в Тынде состоялось открытие главной городской елки и ледового городка. Для пришедших в этот день на площадь 25-летия БАМа прошло театрализованное представление «Это чудо – Новый год!». Горожан поздравила мэр населенного пункта Марина Михайлова.

Возведением ледового городка в Тынде, как и в прошлом году, занимались мастера из Якутии. На этот раз площадь украсили 17 композиций. В 2018 году их было 11.

Украшением ледового городка стали фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа наступающего года – мыши. На площади появились и новые арт-объекты – олененок и тройка оленей, запряженная в сани.

Как пишет Gazeta-bam.ru, мэр Марина Михайлова в этот день прокатилась на «ватрушке» на большой снежной горке, чтобы убедиться в ее безопасности.

Отмечается, что особенно красив ледовый городок в вечернее время, так как все фигуры подсвечены новогодней иллюминацией.

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#городская власть #Новый год #Тында

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