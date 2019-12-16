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Благовещенца оштрафовали за свастику в подъезде и на аватарке в WhatsApp

Благовещенца оштрафовали за свастику в подъезде и на аватарке в WhatsApp
Фото: pixabay.com

Благовещенца оштрафовали за пропаганду нацистской атрибутики. Мужчина разместил изображение свастики в мессенджере WhatsApp. По решению Благовещенского городского суда, за демонстрацию нацистской символики он заплатит 1 000 рублей.

Информация об этом размещена в картотеке суда. Там указано, что дело возбуждено по жалобе соседа. Тот рассказал, что кто-то стал наносить изображение свастики и соответствующие надписи на стены подъезда и лифта. Надписи мужчина удалял ацетоном, но они появлялись снова. Тогда, чтобы найти виновного, он установил на лестничной площадке, а также в лифте камеру видеонаблюдения. Выяснилось, что нацистские изображения рисует его сосед. Мужчина также показал, что тот обменивается с друзьями нацистскими приветствиями. Однако вину в судебном заседании обвиняемый не признал и заявил, что просто увлекается историей.

«Он увлекается историей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в частности, изучает нацистскую символику, однако не занимается пропагандой и публичным демонстрированием нацистской атрибутики или символики либо атрибутики. Между ним и соседом, объяснения которого содержатся в материалах дела, имеются конфликтные отношения по причине производимого последним ремонта в позднее время суток, чем и обусловлены объяснения», – говорится в постановлении суда.

Кроме того, как указано в материалах дела, рисунок с изображением нацистской символики был размещён и в профиле WhatsApp благовещенца. Теперь мужчина должен отдать в пользу государства 1 000 рублей. Оплатить штраф осужденный должен в течение двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

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#суды

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