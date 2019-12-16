В США солдат превратят в киборгов: обзор прессы

У российских должностных лиц в декларациях указано свыше 6 тысяч объектов недвижимости в 75 странах; легендарные Леннона проданы на аукционе за 137,5 тысячи фунтов стерлингов. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Сегодня многие издания настроены милитаристски: что ни статья, то об оружии и завоевательских планах западной военщины – мы-то сами страна миролюбивая, вы знаете. Так вот, проклятый ястреб-Пентагон заинтересован в появлении солдата, имеющего характеристики робота. Уже к 2050 году американцы разработают технологии, которые превратят обычного солдата в кибер-бойца. Слух и зрение усилятся в 10 раз, но это мелочи. Солдат сможет читать мысли противника и контролировать свою мускулатуру: каждая часть тела сможет автономно отдыхать, при этом все тело может находиться в движении. Пока не удалось вживить в мозг бойца чип, чтобы управлять им при помощи компьютера. Но скоро произойдет и это, сообщает журнал «Военное обозрение».

Не пропусти

В то время как американская военщина наращивает наступательный потенциал, наш военно-морской флот плетется в хвосте ведущих мировых держав. Например, те же США имеют 288 кораблей, 10 авианосцев. Самый крупный из них способен брать на борт более 70 самолётов. В России имеется только один авианосец «Адмирал Кузнецов», и тот несколько дней назад пережил пожар. Американские корабли находятся во всех океанах, кроме Северного Ледовитого. После Америки идёт Китай.

Правда, автор статьи в «Панораме» не без гордости отметил, что нам по фигу количество авианосцев и прочей надводности у наших оппонентов, коль скоро у нас самый мощный подводный флот, который и определяет расстановку сил. И, порадовавшись в конце концов за наш ВМФ, перехожу к другим, более спокойным публикациям.

Вам статья

Впрочем, вряд ли сильно успокоит статья в «Мире новостей», где говорится о том, что российские должностные лица указали в декларациях 6 007 объектов недвижимости в 75 странах. Есть те, у кого недвижимость поближе – в Казахстане, например, или на Украине. Но есть те, у кого и подальше – в Болгарии, Финляндии, Испании, Италии. А есть и те, у кого совсем далеко. Чтобы уж точно наше правосудие при случае не дотянулось. Речь, заметьте, идет о той недвижимости, которая официально задекларирована. Но ведь есть и другая.

Напишут же такое

А вот сообщение газеты «Убойная сила», которое лично я расцениваю как недобрую шутку. Здесь говорится о том, что из Эрмитажа уберут картину Матисса «Танец»: некая комиссия по нравственности обнаружила в ней пропаганду сексуальных оргий. В том, что подобные комиссии существуют – не сомневайтесь, они есть, и чаще всего их действия напоминают средневековую мракобесную инквизицию, но тут, сдается, хватили через край. Так что, ей-богу, публикации не поверил. Нда… Я и без того им не верю, но тут… В общем, поехали дальше, в поисках чего-нибудь более для понедельника приятного.

На посошок

Напоследок еженедельник «Собеседник», рассказавший о том, что легендарные круглые очки Джона Леннона были проданы на аукционе Sotheby's за 137,5 тысячи фунтов стерлингов. Этот аксессуар стал прочно ассоциироваться с образом артиста после того, как он в 1966 году снялся в них в фильме «Как я выиграл войну». А однажды он забыл их в машине Ринго Старра, шофер которого и забрал их себе. Справедливости ради, надо отметить, что он все-таки позвонил Джону, поинтересовался, как их передать музыканту, на что тот ответил, что они ему надоели.

Прошло более 50 лет. Очёчки хорошо подросли в цене. Так что, на сегодняшнее утро я считаю это наиболее жизнеутверждающей информацией. Не то, что подводные лодки и недвижимость чиновников за рубежом.