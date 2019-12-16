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сегодня, 09:05 7

Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов

Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов
Фото: kremlin.ru

В эксперименте по налогу для самозанятых с 1 января 2020 года будут участвовать еще 19 регионов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, в эксперименте примут участие: Санкт-Петербург; Воронежская, Волгоградская, Ленинградская область, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области; Красноярский и Пермский края; Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ; Республика Башкортостан.

Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года. Эксперимент предполагает упрощенный порядок регистрации самозанятых (через мобильное приложение), освобождение от использования контрольно-кассовой техники, отсутствие какой-либо отчетности перед государственными органами. Размеры ставок налога – 4 % с годового дохода не более 2,4 миллиона рублей при работе с физлицами и 6 % – с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Госдума приняла законопроект о расширении эксперимента на 19 регионов 5 декабря пишет «Коммерсант».

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#налоги #российская власть

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    для Сирии денег не хватает

  • vertex

    vertex
    1 час назад

  • EvgenZ

    EvgenZ
    1 час назад

    "мало золота, нужно больше золота" ))) А у какого нибудь полковника в квартире лежит больше денег чем сдерут со всех самозанятых по всей стране за год.

  • Стилет

    Стилет
    1 час назад



    Причина наших бед - это конституция 1993 года.

    Ст. 15

    4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    49 минут назад

    каждый шаг в этой стране - эксперимент... на терпение народа наверно

  • retired21

    retired21
    45 минут назад

    так это конституция добро дала на воровство всякими бергами миллерами якуниными и тд госбабосов? а я то думал гдеж корень зла

  • alex 3

    alex 3
    34 минуты назад

    заработал копейку-поделись с братвой!

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