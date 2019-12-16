Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов

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В эксперименте по налогу для самозанятых с 1 января 2020 года будут участвовать еще 19 регионов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, в эксперименте примут участие: Санкт-Петербург; Воронежская, Волгоградская, Ленинградская область, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области; Красноярский и Пермский края; Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ; Республика Башкортостан.

Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года. Эксперимент предполагает упрощенный порядок регистрации самозанятых (через мобильное приложение), освобождение от использования контрольно-кассовой техники, отсутствие какой-либо отчетности перед государственными органами. Размеры ставок налога – 4 % с годового дохода не более 2,4 миллиона рублей при работе с физлицами и 6 % – с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Госдума приняла законопроект о расширении эксперимента на 19 регионов 5 декабря пишет «Коммерсант».