До минус 21 градуса: прогноз погоды в Амурской области на 16 декабря

Фото: Амур.инфо

16 декабря в Амурской области переменно облачно, местами пройдет снег. Дует юго-восточный ветер, с переходом на западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 4...9, на севере – 6...11, по крайним районам – минус 16...21.

В Благовещенске переменно облачно, без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра составляет 6-11 метров в секунду. Температура воздуха – минус 4...6 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр. На дорогах области и города местами сохраняются снежный накат и гололедица.

Просмотров всего: 187

#погода

распечатать

Нина Гвоздкова