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16декабря
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В Тамбовском районе около 20 тонн зерна повреждено тлением

В Тамбовском районе около 20 тонн зерна повреждено тлением
Фото: pixabay.com

В Тамбовском районе пожарные ликвидировали тление зерна в зерносушилке. В результате происшествия повреждено большое количество продукции.

Сообщение о пожаре в селе Тамбовка на улице Трудовой поступило поздно вечером 15 декабря: произошло тление зерна в зерносушилке. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 60 села Тамбовка в составе 3 человек и 1 единицы техники. Через 20 минут после прибытия было ликвидировано открытое горение.

В результате тления поврежден наружный профиль и утеплитель зерносушилки на площади около 6 квадратных метров. Также в результате тления повреждено около 20 тонн зерна.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, люди не пострадали. Причину и виновника произошедшего устанавливают.

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#пожары #происшествия

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