В «Маленьком принце» Амурский театр кукол создал новую Вселенную

Огромная обжигающая пустыня с движущимися барханами, полеты во сне и наяву, и куклы, которые через пять минут воспринимаются не иначе как люди. Таким стал спектакль «Маленький принц» по повести Антуана де Сент-Экзюпери. Премьера состоялась 7 декабря, а 14 декабря пьеса вновь собрала поклонников произведения.

«Жил да был на свете Маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть больше его самого. И ему очень не хватало друга». Так, наверняка, могла бы начаться эта история. Но не у Экзюпери. Он всегда писал о настоящем, даже в сказке. А эта сказка пришлась на страшное время: годы эмиграции в холодные, расчетливые США, в то время, когда его родная Франция пала под натиском фашистов.

Он обязательно вернется и примет участие в боях, ведь он – профессиональный военный летчик. А пока Экзюпери – писатель, который должен выплеснуть наболевшее: эмигрантское одиночество в толпе людей, тоску о лучших временах, веру в справедливость и не до конца реализованное чувство любви. Маленький принц – это он сам, Тони, который когда-то вырос в родительском замке. Он обожал семейное тепло, был воспитан на самых светлых идеалах и любил наблюдать за садовником. И звездами.

События с катастрофой летчика в пустыне также основаны на реальных событиях. В 1935 году самолет Антуана де Сент-Экзюпери потерпел катастрофу, когда он пытался поставить рекорд по перелету из Франции во Вьетнам. Не вышло, но домой летчик и его второй пилот вернулись героями… Книга вышла в 1943 году, и с тех пор историю Маленького принца называют одной из самых откровенных и романтичных.

В Амурском областном театре кукол «Маленького принца» поставил режиссер Алексей Смирнов – уже известный в сезоне по «Картонному сердцу» и Discleimer по Оруэллу. Его почерк уже заметен постоянному зрителю: глубокие, философские темы о человечности, самопожертвовании и вопросах к современному обществу. В масштабах театрального зала – к каждому зрителю. В частности. И еще Алексей Смирнов отличен в технических средствах – всегда найдет какое-то удивительное новшество.

Режиссер сохранил известный сюжет. Сбитый летчик попадает в пустыню, где встречает Маленького принца с другой планеты, который тоже путешествует — в поисках лучшего. На их диалогах и строится весь спектакль.

«Роль летчика очень интересная, потому что здесь есть аллегория и проводятся несколько параллелей, например, детской и взрослой жизни, — рассказал актер Максим Машкин. – Во время репетиций было очень сложно, самому бы не разреветься. Технически еще с куклой работать надо. Добиться того, чтобы она передала эмоции – это дорогого стоит. Колоссальная работа. Режиссер очень помогал. Важно, когда человек тебя ведет от начала до конца, когда он профессионален. И если вы поняли в процессе репетиций, что, да как, вы даете зрителю ключи от этого нового удивительного мира, в котором живут важные смыслы».

Помимо Маленького принца летчик встретил змею, короля, пьяницу и ряд других героев. Куклы были, как живые, отметили зрители. Пустыня «дышала» барханами, а звездное небо манило в космос. Всей этой «бескрайности» удалось добиться благодаря использованию автоматизированной системы штанкетов, ее установили в театре в 2011 году. Конструкции высотой до потолка и создали иллюзию какого-то портала во времени и пространстве.

«Это была как будто другая вселенная, открытое окно в космос. Фонарь освещал «барханы». Ты очень быстро забываешь, что это куклы. Вместе с ними ты попадаешь в пустыню и смотришь на звезды. Удивительно! Дети смотрели, как завороженные. Причем, это не совсем детский спектакль – о жизни, смерти, любви» — рассказала зрительница Наталья Фадеева.

Куклы и костюмы к ним отшивались больше месяца. Интересно, что некоторые наряды режиссер-постановщик Алексей Смирнов сшил сам.

Спектакль прошел на одном дыхании. Совершив путешествие в космосе, побродив вместе с летчиком и Маленьким принцем по пустыне, многие зрители признались: это было незабываемо. На поклоне публика не скупилась на аплодисменты и непременное «браво».

«Очень жизненный спектакль. Много такого, что есть в нашей жизни – мы в ответе за тех, кого приручили. Очень хорошее исполнение, свет был потрясающий», — поделилась зрительница Оксана Загородняя.

«На спектакль мы пришли всем классом — ученики гимназии № 1. На него вместе с детьми должны ходить родители, потому что на детей часто не хватает времени. Дети заняты уроками, а родители работой», — отметил зритель Олег Пархунов.

«Смысл в том, что нужно замечать друг друга, потому что каждый живет в своем мире. Ты одинок вокруг множества людей! Нужно отбросить все эти гаджеты и наконец-то выйти на улицу, вырастить розу, выгулять барашка. Да. Вот так», — по окончании задумчиво подвел итог Алексей Смирнов.

Больше фото — в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.