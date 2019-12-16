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16декабря
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Благовещенцев приглашают на музыкальную сказку «Сон перед Рождеством»

Благовещенцев приглашают на музыкальную сказку «Сон перед Рождеством»
Фото: www.culture.ru

В предновогодние дни горожанам напомнят о том, как встретить Новый год и отпраздновать Рождество. 21 и 22 декабря в Амурском областном доме народного творчества пройдет музыкальная сказка «Сон перед Рождеством», которую представит детский образцовый ансамбль русской песни «Перекати-поле».

«Музыкальная новогодняя сказка расскажет о том, как две сестрёнки приезжают в гости под Рождество к бабушке в деревню. Засыпая, они переносятся в удивительный мир: оживают предметы, появляются лесные обитатели. Через сказочные сновидения зритель погружается в русские рождественские обряды», — анонсируют сказку авторы постановки.

Организаторы отмечают, что музыкальная сказка «Сон перед Рождеством» будет интересна и детям, и взрослым. Начало — в 15 часов. Телефон кассы — 777-818. Цена билетов 200, 250 рублей (0+).

«Перекати-поле» — это коллектив-спутник Амурского народного хора. Он — лауреат I степени XXIII Всероссийского детского фестиваля «Рождественская ёлка. Казачий круг» (Москва, 2017 год). В репертуаре коллектива несколько музыкальных постановок, премьеры которых также состоялись на сцене областного Дома народного творчества: «Расскажи мне Сказку» (2015, 2016 гг.), «Не хочу учиться, а хочу лениться!» (2017, 2018 гг.), «Со´роки» (2019 г.). Благодаря последней программе детский коллектив из Благовещенска вошёл в число победителей Всероссийского видеоконкурса театрализованных программ детских и молодёжных творческих объединений «Фольклорная карусель» (Москва, 2019 г.).

Художественный руководитель ансамбля — заслуженный работник культуры Амурской области Ирина Александровна Васенко. Балетмейстер – Людмила Плотникова, режиссёр-постановщик – Светлана Шеломихина.

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#Дальний Восток #дети #концерты

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