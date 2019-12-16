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16декабря
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сегодня, 07:30 1

Россияне стали брать на себя оплату корпоративов

Россияне стали брать на себя оплату корпоративов
Фото: pixabay.com

Только половина корпоративов в России проходит полностью за счет работодателя. Около трети, или 37 %, проводится за счет соплатежей работников и предприятий, а 12 % – полностью за счет сотрудников. Это выяснили специалисты компании HeadHunter в ходе опроса.

При этом в столицах новогодние корпоративы чаще полностью оплачиваются компаниями (67 % в Москве и 65 % в Санкт-Петербурге), а вот в Тульской области почти четверть опрошенных заявили, что сотрудники сами оплачивают проведение праздника (23 %). В госсекторе и НКО эта доля составляет и вовсе 35 %.

Больше половины респондентов, 56 %, рассказали, что новогодние корпоративы обычно проходят в ресторанах, кафе или столовых. В 27 % случаев в аренду берется отдельное помещение и в 15 % – праздник организовывается прямо на рабочих местах и в офисах. Чаще всего в офисах отмечают Новый год опрошенные из Воронежской области (22 %) и представители сферы искусства и массмедиа (29 %). А отдельные помещения чаще других берут в аренду в туристической (41 %), добывающей (38 %) и IT (38 %) сферах.

Если бы перед работниками поставили выбор – денежная премия или новогодний корпоратив, подавляющее большинство, 72 %, выбрали бы деньги и только 18 % – праздник. Больше всего тех, кто предпочел бы корпоратив деньгам, живет в Рязанской области (29 %). Немало тех, кто сделал бы аналогичный выбор, среди представителей сферы закупок (25 %), госсектора (24 %) и продаж (24 %), пишет «Российская газета».

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#Новый год #отдых #праздники

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