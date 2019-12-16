Верховный суд РФ отменил решение, лежащее в основе обвинения по делу Юрия Романова

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Как сообщало Амур.инфо, в апреле 2018 года прокурор Свободного обратился с иском в суд о признании сделки по продаже лагеря «Гвардеец» за 1,32 миллиона рублей незаконной. Лагерь, расположенный в военном городке села Бардагон, был продан в 2015 году. Постановление о продаже было единогласно принято депутатами Свободненского района.

Как считает прокуратура, имущество реализовали по заниженной цене, и сделка была заключена на невыгодных для Свободненского района условиях. Летом 2018 года была проведена судебная оценочная экспертиза, которая определила, что стоимость имущества составляет 7,8 миллиона рублей. Таким образом, казне был причинен ущерб на сумму 6,5 миллиона рублей.

Свободненский городской суд в декабре 2018 года удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Сделку по продаже имущества признали незаконной. Это решение было оставлено без изменения и апелляционным определением Амурского областного суда. Из-за данной сделки было возбуждено уголовное дело в отношении Юрия Романова, которое расследовалось по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Однако Верховный суд РФ не согласился с выводами Свободненского и Амурского областного судов. И отменил судебные акты в части, касающейся незаконности продажи лагеря.

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ находит, что судебные постановления приняты с существенными нарушениями норм материального и процессуального права. (…) По настоящему делу, признавая договор недействительным на основании статьи 168 Гражданского кодекса РФ суда первой и апелляционной инстанций, не указали никакого закона либо иного правового акта, нарушенных при совершении данной сделки», – говорится в определении Верховного суда РФ.

Кроме того, Верховный суд указывает на то, что, согласно Гражданскому кодексу РФ, торги, проведенные с нарушением правил, могут быть признаны судом недействительными в течение 1 года со дня их проведения.

Но, так как лагерь был продан в 2015 году, а разбирательства начались только в 2018-м, при решении вопроса об исковой давности, началом течения срока должны были определять не время, когда о сделке стало известно прокурору, а период, когда о нарушении права «узнало или должно было узнать лицо, в интересах которого подано такое заявление».

Определение об отмене решений нижестоящих судов в части, посвященной незаконности сделки, Верховный суд принял 26 ноября 2019 года. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Между тем судебный процесс по уголовному делу в отношении Юрия Романова в Свободненском городском суде продолжается. 16 декабря начинаются прения. Известно, что прокурор просит осудить Романова на 6 лет лишения свободы. Подсудимой по делу является и оценщик, которая определила стоимость имущества в размере 1,32 миллиона рублей. Сторона обвинения настаивает, чтобы специалиста осудили на 4 года лишения свободы.

Скриншот видео «Человек и закон»/chelovekizakon.ru

Юрия Романова арестовали 12 октября 2018 года. Несколько раз ему продлевали меру пресечения в виде заключения под стражу.