Гороскоп 16 декабря: Стрельцы уделят время здоровью, у Весов легкая депрессия

Восход Солнца: 08:23

Заход Солнца: 16:27

Солнце в Стрельце.

Овен. День благоприятный для активной деятельности, освоения новой профессии. Возможно, что Вы заручитесь одобрением своих планов и поддержкой со стороны влиятельных особ. Обращения за любой финансовой поддержкой могут быть удовлетворены.

Телец. День обмана и иллюзий. Планы могут претерпеть изменения, обещания могут оказаться ложными, напряженные усилия — непринест и никаких результатов. Вероятны конфликты, связанные с завистью тайных недоброжелателей или с вашим собственным легкомысленным поведением.Будьте осторожны — эмоции сегодня трудно удержать в привычном русле.

Близнецы. Благоприятный день для активного отдыха, развлечений, зачатия. Вероятно возвращение старых долгов. Подъем энергетического потенциала может способствовать положительным переменам в жизни. Любые коллективные мероприятия окажутся весьма успешными. Легкость в общении, личное обаяние, неординарность суждений могут заложить основы будущего финансового успеха.

Рак. Крайне неблагоприятный день. Ни в коем случае не участвуйте в делах, связанных с риском или азартом, не полагайтесь на случайную удачу — успех принесут только тщательно продуманные и взвешенные действия. В любом мероприятии сегодня не рассчитывайте на помощь или совет со стороны, только Вы сами сможете помочь себе.

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Лев. Благоприятный день для Львов, занимающихся коммерцией и бизнесом. Торговые сделки и заключенные договора принесут прибыль. Успех вероятен даже в рискованных операциях. В профессиональной деятельности возможен неожиданный прорыв. Хороший день для общения с друзьями, семейных отношений, сексуальных контактов.

Дева. Этот день обещает покой и равновесие. Пройдет то состояние, когда вам казалось, что все, что бы Вы ни делали, валится из рук. Сегодня Девы смогут стать хозяином ситуации. Окружающее будет понятным и управляемым. На службе и дома Вы можете получить неожиданную поддержку.

Весы. Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Не рекомендуется проявлять активность в профессиональной сфере деятельности — мелкие недоразумения, пустые разговоры могут сбить Вас с приоритетных направлений деятельности или принести убытки. Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности и великодушие по отношению к окружающим помогут сломить негативные тенденции дня. Вечером возможна легкая депрессия или нервный стресс.

Скорпион. День благоприятный для торговли, приобретения недвижимости. Выгодны покупки, особенно украшения, драгоценности. Во второй половине дня вероятны небольшие проблемы со здоровьем. Полезны ванны. Возможен вещий сон.

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Стрелец. День неблагоприятный для здоровья. Постарайтесь избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест. День связан с травлей, преследованием толпы. Ваше здоровье под угрозой, поэтому тщательно скорректируйте предстоящие дела.

Козерог. Напряженный, противоречивый день. Вероятно, неожиданное известие заставит Вас переосмыслить свои действия или изменить приоритетные направления в работе. Может возникнуть конфликт с кем-то из партнеров. Тем не менее, заключенные сегодня сделки обещают оказаться доходными.

Водолей. Крайне неблагоприятный день. Несет обольщения, болезнь или соблазны. Звезды рекомендуют быть внимательным и осторожным. Постарайтесь избегать ненужных разговоров. Отложите принятие важных решений. Остерегайтесь нового знакомства, которое сыграет в вашей жизни отрицательную роль.

Рыбы. Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на Вашу работоспособность и умение принимать верные решения. Однако неблагоприятное расположение звезд может привести к мелким недоразумениям, поэтому необходимо спланировать распорядок дня заранее.

Астролог: Вальдемар Небоходцев