Бодипозитив: массовая истерия лентяек или разумный посыл?

В массах поговаривают, что в противовес придуманным и навязанным всему миру стандартам красоты появилось движение «Бодипозитив». Его цель – призвать полюбить себя и свое тело таким, какое оно есть. Но почему к нему так навязчиво приписывают «без насилия в виде диет, тренировок и пластической хирургии», а еще параллельно под видом «Бодипозитива» пропагандируют забыть об эпиляции и иных уходовых действиях? Давайте разбираться и делиться мнением на сей счет.

ЧРЕЗМЕРНО ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС И ИЗЛИШНЯЯ ВОЛОСАТОСТЬ

При запросе «Бодипозитив» одна из известных социальных сетей выдает картинки чересчур тучных полуобнаженных тел, подмышек и ног, давно забывших или никогда не знавших, что такое бритва или эпиляция. Да и вообще, при упоминании этого слова у многих ассоциация с ним именно такая. А спасибо за это необходимо сказать девушкам с яркой провокационной подачей, которые забыли или не знали об истинной сути «Бодипозитива» и таким образом образовали движение «ПсевдоБодипозитива». В нем дамы бросают вызов обществу. Что самое интересное, к своему движению они приписывают только чрезмерно большой вес, тогда как в «Бодипозитиве» призывают любить свое тело и девушек с пышными формами, и очень худеньких. Участницы «ПсведоБодипозитива» по неизвестным причинам акцентируют внимание на избыточный вес, забывая, что полные люди были всегда, никто из них не прятался по домам, поэтому к чему все провокационные фотографии с вызывающими позами? Ведь не понимающих это куда больше, чем тех, кто проникается пониманием.

«БОДИПОЗИТИВ» VS «ПСЕВДОБОДИПОЗИТИВ»

Вернемся к изначальной идее «Бодипозитива». Она несет в себе действительно разумные посылы, а именно – перестать стесняться и корить себя за то, что твоя внешность далека от общепринятых стандартов красоты. Тебе не нравится твой нос или несовершенство кожи, а быть может, у тебя на видном месте большое родимое пятно? Перестань убиваться по этому поводу, ты уникальна, другой такой больше нет, и это прекрасно! Люби себя такой, и другие полюбят – вот истинная суть «Бодипозитива». И в ней нет места отсутствию гигиены и навязыванию забыть про удаление волос на местах, где они не нужны.

Мне, как женщине, сложно принять и понять движение «ПсевдоБодипозитива». Как можно жить какое-то время «как все» (следить за весом, фигурой, сбривать растительность на теле, подбирать одежду, скрывающую недостатки и подчеркивающую достоинства тела), а потом БАЦ – и перестать резко это делать. Более того, начать пропагандировать это и демонстрировать обществу. Непонятно, с какой целью нам это так активно навязывается? Причем некоторые дамы заходят настолько далеко, что призывают отказаться от тренажерных залов и вообще какой-либо активной физической активности, расслабиться, обложиться любимыми вкусняшками и жить в свое удовольствие напоказ. И все это они называют «Бодипозитивом». А те, кто даже не желают тратить ни минуты своего времени, чтобы разобраться в истинности этого понятия, начинают думать: «Ааааа, так вот он какой, этот самый "Бодипозитив"».

«ПСЕВДОБОДИПОЗИТИВ» И ФЕМИНИЗМ

Интересно, конечно, послушать мужское мнение в целом на этот счет. Так как недавно разговаривала с некоторыми представителями мужского пола, и их ответы я не могу здесь публиковать по этическим причинам. Скажу только одно: они были эмоционально очень негативные, несмотря на то, что высказаны были по-разному. Причем к «Бодипозитиву» они относили все то, что пропагандирует «ПсевдоБодипозитив». А поскольку мужчины не в восторге от представительниц этого движения, то мне начинает казаться, что оно идет ровным строем под ручку с извращенными понятиями феминизма. Если глубоко копнуть, то идеи и тех, и других одни и те же. Главный посыл – Я ДЕЛАЮ ТО, ЧТО ХОЧУ И ПЛЕВАТЬ ХОТЕЛА НА ТВОЕ МНЕНИЕ, ВОСПРИНИМАЙ МЕНЯ ТАКОЙ И НА РАВНЫХ.

Знаете, что еще подтверждает мою теорию о феминистической подоплеке движения – отсутствие в нем мужчин. Не в качестве спутников жизни, а именно как соратников. Мужики бодипозитивны от природы. Им не нужно подтверждение своей позиции через призму общественного порицания путем рассматривания их полуобнаженных нестандартных тел. Многие представители мужского пола растят себе планомерно животик, лежа на диване и закидываясь пенным и чипсами, а на мнение других по поводу их несовершенств плевать хотели.

Истинный «Бодипозитив» несет в себе мысль, что себя нужно принять. А не доказывание любви к самой себе через демонстрацию тела обществу. Последнее напоминает аутотренинг, где женщине настолько трудно смириться с исходными данными, что ей для начала нужно убедить общественность, что это якобы действительно так.

ОТЛИЧИЕ ИСТИННОГО ОТ ЛОЖНОГО

И я бы, наверное, прошла мимо этой темы, не затрагивая ее, если бы не одно смущающее меня существенное НО. Большинство представительниц движения «ПсведоБодипозитива» достаточно молодые женщины. И пугает меня то, что у них появляется все больше последовательниц из числа еще более юных особ, которые в силу возраста или эмоциональной и психологической незрелости просто не умеют различать истинное от ложного. И в итоге обрекают себя на не очень счастливое будущее, еще по молодости загубив свое здоровье и право на счастливую личную жизнь, поедая все подряд и наплевав на эстетику и гигиену.

Я хочу предостеречь молодых женщин, которые, возможно, находятся в шаге от того, чтобы пополнить ряды представительниц «ПсведоБодипозитива». Хватит заниматься самообманом и превращаться в подобие кого бы то ни было! Просто любите себя. И для этого вовсе необязательно отъедать свое тело до больших размеров и обзаводиться лишней растительностью. Об истинной любви не кричат на людных перекрестках, все остальное – лишь навязанная реклама. Выбор за вами!

А что думаете вы?