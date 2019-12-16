Гороскоп на неделю 16 – 22 декабря: Тельцы будут веселиться, у Дев незапланированный доход

Общий астрологический прогноз на неделю с 16 по 22 декабря для всех знаков Зодиака.

Овен. Овнам на неделе стоит избегать решений, основанных на суеверии и интуиции. Астрологи рекомендуют Овнам обратить особое внимание на деловое общение с более опытными партнерами: оно может принести ценные плоды. Если Овнам удастся избежать суеты и спешки, то могут увенчаться успехом деловые поездки.

Телец. У Тельцов эта предновогодняя неделя пройдет с веселым оптимистичным настроем. Не откажите себе в удовольствии посетить концерты, дискотеки, кинотеатры, клубы, рестораны и все те увеселительные заведения, где Вам приятно находиться.

Близнецы. В понедельник не принимайте решений относительно семейных дел. Велика вероятность, что Вы выберете не самый лучший вариант. Подождите до пятницы – все образуется само собой.

Рак. Период достаточно неплохой, к тому же Раки могут оказаться очень энергичны. В результате повысится не только выносливость, но и дисциплина. Все это поможет начать вести более здоровый и правильный образ жизни, что пойдет Ракам только на пользу.

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Лев. Неделя обещает относительную стабильность и финансовое благополучие. Среда – удачный день для решения вопросов, связанных со страховками, налогами и кредитами. В четверг есть вероятность новых денежных поступлений.

Дева. На этой неделе есть вероятность получения какого-то незапланированного дохода или Вам преподнесут в подарок что-то такое, что пригодится в хозяйстве или окажется съедобным.

Весы. В самое ближайшее время Весам придется окончательно признать, что перевоспитать близкого человека не представляется возможным. Постарайтесь понять и принять его таким, каков он есть.

Скорпион. Неделя очень хороша для творчества. Возможно, Вам придут на ум интересные строчки, или из-под карандаша выйдет портрет соседки этажом выше. А может, Вас осенит, и Вы изобретете какое-то чудо техники, на столетия опережающее свое время. Но, что любопытно, на своем основном месте Вы не продемонстрируете никаких достижений, а кое-кто даже наоборот. Подробности знает личный гороскоп.

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Стрелец. Звезды советуют Стрельцам больше контактировать с людьми, в последнее время Вы стали менее разговорчивы. Пора навёрстывать упущенное, стоит встретиться с друзьями и обменяться последними новостями. Не надумывайте себе лишних проблем, их следует решать по мере поступления.

Козерог. Эти семь дней покажутся бесконечными, но старайтесь не терять зря времени. Активный отдых на свежем воздухе добавит бодрости, и каждые сутки будут наполнены новыми и яркими впечатлениями.

Водолей. Это идеальное время для начала нового цикла обучения любой интересующей Вас дисциплине, в том числе и за счет самостоятельных занятий по книгам, обучающим аудио и видео материалам.

Рыбы. У типичных Рыб в самом начале недели могут возникнуть сложности в семье и в карьере. Возможно вам придется крутиться как белка в колесе между домашними делами и работой. Причем и дома и на работе Вам могут высказывать недовольство. Наберитесь терпения и продержитесь до середины недели.

Астролог: Вальдемар Небоходцев