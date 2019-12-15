Столб черного дыма взметнулся в воздух в Благовещенске (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео: в районе сплавконторы в Благовещенске в воздух взметнулся столб черного дыма. О том, что именно произошло, агентству рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

В ведомстве пояснили, что 15 декабря в 15:14 поступило сообщение о возгорании на данной территории. Горел мусор на открытой местности. На месте работали 2 единицы техники и 9 пожарных. Обошлось без пострадавших.

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#пожары #происшествия

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Александр Авдеев