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15декабря
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сегодня, 20:02 3

Столб черного дыма взметнулся в воздух в Благовещенске (видео)

Столб черного дыма взметнулся в воздух в Благовещенске (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео: в районе сплавконторы в Благовещенске в воздух взметнулся столб черного дыма. О том, что именно произошло, агентству рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

В ведомстве пояснили, что 15 декабря в 15:14 поступило сообщение о возгорании на данной территории. Горел мусор на открытой местности. На месте работали 2 единицы техники и 9 пожарных. Обошлось без пострадавших.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Василий Иванович и Петька опять жгли покрышку.

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    ну не может же само собой загореться- молний же нет...

    И да, пустое запущенное место, не окошена прошлогодняя трава...

    Пока не будут штрафы в десятки тысяч,за такие свалки и поджоги,

    так и будем гореть.

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    " Костры горят далекие, луна в реке купается..."

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