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сегодня, 19:07 0

В аварии с автобусом в Приамурье травмирован один человек

В аварии с автобусом в Приамурье травмирован один человек
Фото: кадр видео

В управлении ГИБДД по Амурской области рассказали об обстоятельствах ДТП с участием автобуса, которое произошло в районе Свободного. Выяснилось, что в аварии не обошлось без пострадавших.

В ведомстве ИА «Амур.инфо» сообщили, что происшествие случилось на автодороге в Свободненском районе 15 декабря около 14:30. Столкнулись легковушка Honda Fit и автобус.

«Автобус частный, не осуществлял перевозку пассажиров по маршруту. В автобусе пассажиров на момент ДТП не было», – сказали в управлении ГИБДД.

В аварии травмирован водитель легковушки.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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