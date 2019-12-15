В аварии с автобусом в Приамурье травмирован один человек

Фото: кадр видео

В ведомстве ИА «Амур.инфо» сообщили, что происшествие случилось на автодороге в Свободненском районе 15 декабря около 14:30. Столкнулись легковушка Honda Fit и автобус.

«Автобус частный, не осуществлял перевозку пассажиров по маршруту. В автобусе пассажиров на момент ДТП не было», – сказали в управлении ГИБДД.

В аварии травмирован водитель легковушки.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.