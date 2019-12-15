В аварии с автобусом в Приамурье травмирован один человек
В управлении ГИБДД по Амурской области рассказали об обстоятельствах ДТП с участием автобуса, которое произошло в районе Свободного. Выяснилось, что в аварии не обошлось без пострадавших.
В ведомстве ИА «Амур.инфо» сообщили, что происшествие случилось на автодороге в Свободненском районе 15 декабря около 14:30. Столкнулись легковушка Honda Fit и автобус.
«Автобус частный, не осуществлял перевозку пассажиров по маршруту. В автобусе пассажиров на момент ДТП не было», – сказали в управлении ГИБДД.
В аварии травмирован водитель легковушки.
Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.
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