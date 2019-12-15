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Открытие катка в горпарке Благовещенска: фоторепортаж

Открытие катка в горпарке Благовещенска: фоторепортаж
Фото: Амур.инфо

15 декабря в Городском парке культуры и отдыха Благовещенска собралось много юных жителей областного центра. Там состоялось торжественное открытие ледовой площадки для катания на коньках.

Участниками действа стали Дед Мороз и Снегурочка, которые приехали к катку в санях, запряженных лошадью. Для детей организовали подвижные игры, такие как перетягивание каната и катание наперегонки на коньках.

Вместе с горожанами на открытии ледовой площадки побывал фотокорреспондент ИА «Амур.инфо».

Ранее сообщалось, что после открытия жители Благовещенска смогут посещать каток ежедневно с 12:00 до 19:00, кроме понедельника. Стоимость катания – 50 рублей в час, а стоимость безлимитного посещения составит 100 рублей.

Перечень катков в Благовещенске опубликован на сайте агентства.

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