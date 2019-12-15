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15декабря
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Соловьевск Тындинского района остался без света из-за трала (фото)

Соловьевск Тындинского района остался без света из-за трала (фото)

В социальных сетях появилась информация о серьезном происшествии в Соловьевске Тындинского района. Из-за него жители населенного пункта остались без электроснабжения. Сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в ЕДДС района.

«Село Соловьевск. Экскаватор не положил стрелу на трал и положил три опоры линии электропередачи. Полпоселка без электричества», – сообщил 15 декабря инстаграм-паблик blag_dtp, опубликовав фотографии с места ЧП.

Информационное агентство обратилось за комментарием в Единую дежурно-диспетчерскую службу Тындинского района. Там сведения паблика подтвердили. Происшествие случилось 15 декабря.

«В 14:10 трал по улице Партизанской, проезжая, задел провода, снес опоры. Соответственно, практически весь поселок был обесточен. Перешли на две дизельные электростанции. Ведутся восстановительные работы (…)», – сказали в ЕДДС. Сроки завершения работ неизвестны.

Фото: instagram.com/blag_dtp

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    35 минут назад

    Пока люди сидят без электричества, писатели новостей - выпускники ПТУ уверяют, что там нет света.

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