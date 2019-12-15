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В районе Свободного в ДТП попали пассажирский автобус и три легковушки (фото, видео)

В районе Свободного в ДТП попали пассажирский автобус и три легковушки (фото, видео)
Фото: instagram.com/skaner28

В районе города Свободного произошли сразу две автомобильные аварии. Об этом ИА «Амур.инфо» 15 декабря сообщил очевидец Алексей.

По его словам, участниками первого ДТП стали два легковых автомобиля, второго – легковушка и пассажирский автобус. Участок дороги, где случились аварии, находится примерно в 8 километрах от Свободного в сторону Благовещенска, одно ДТП произошло примерно в 100 метрах от другого.

Фото: instagram.com/skaner28

Алексей отметил, что люди в происшествиях не пострадали. Агентство уточняет информацию в управлении ГИБДД по Амурской области.

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#ДТП #происшествия #Свободный #транспорт

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