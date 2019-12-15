Наша фишка – космос: глава Приамурья подвел итоги недели

Фото: instagram.com/va.orlov

В воскресенье, 15 декабря, губернатор Амурской области Василий Орлов традиционно подвел итоги недели.

Первой темой стал годовой отчет Орлова «Приамурье-2019. Результаты и перспективы». «Вторник был для меня очень важным днем. В конце года принято подводить итоги, вот и мы это сделали. Полный зал ОКЦ, прямая трансляция. Я за то, чтобы такие мероприятия были максимально публичными. Мы старались сделать этот отчет очень доступным, понятным каждому. Полный доклад и слайды есть на сайте правительства», – написал глава региона.

Вторая тема недельных итогов – фестиваль «Дни Дальнего Востока», прошедший в Москве. «Это делается уже пятый год подряд для того, чтобы жители западных регионов лучше представили себе, что такое восток нашей большой страны, какие люди здесь живут, какие возможности для жизни и бизнеса здесь есть. Все отмечают, что каждый раз экспозиция становится все интереснее. Наша фишка – космос, павильон был одним из самых популярных у молодежи», – отметил Василий Орлов.

Напомнил глава Приамурья и о начале работы в Белогорске «умного детского сада». По его словам, обеспечение местами всех дошкольников находится на особом контроле. «Здесь внедряются новые технологии – программа "Умный детский сад", которая разработана амурскими специалистами. Это даст родителям возможность участвовать в жизни детсада», – написал Орлов.

Еще одной темой недельных итогов стало то, что по Амурской области будет курсировать мобильный кванториум. «Новые образовательные технологии будут доступны и школьникам из самых отдаленных районов», – заметил губернатор.

Также глава региона напомнил о том, что медицинские учреждения Амурской области получили новые автомобили скорой помощи. «Новые машины скорой помощи (всего 21 штука) поехали на этой неделе в районы. Я бы назвал это техникой первой необходимости, потому что именно от того, как быстро приезжает скорая, зависит здоровье и часто жизнь», – сказано в сообщении Орлова.

Наконец, губернатор поблагодарил жителей Приамурья. «Друзья, я хочу вас от всего сердца поблагодарить за отзывчивость. В пятницу разобрали все письма на нашей елке желаний. Все 532 письма с елки сняли неравнодушные люди. Я очень рад, что в этом году мы каждому ребенку, кто находится в интернате или детском доме, сделаем новогодний подарок. Конечно, никакой подарок не заменит настоящего семейного тепла. Но я думаю, что радость на Новый год хотя бы от исполнения новогоднего пожелания – тоже много», – написал глава области.

В заключение Василий Орлов поздравил всех с наступающим Новым годом.