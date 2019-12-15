На подъезде к Тынде мужчина покормил лису шоколадом (видео)

Фото: кадр видео

15 декабря в социальных сетях появилось видео, героиней которого стала лиса. По информации инстаграм-паблика tynda_28rus, ролик был снят на подъезде к Тынде.

«(…) встретил такую красавицу на подъезде к Тынде, ехал с Нерюнгри», – сообщил паблику один из пользователей Инстаграма.

В видео мужчина кормит лису шоколадом из окна автомобиля, отмечая, что, оказывается, эти звери любят лакомство.

«Мы тоже ее видели, она очень красивая. Не боится людей совсем», – прокомментировал видео один из пользователей. «Красивая, конечно. Подкармливая, не удивляйтесь, что дикие животные появляются в городе», – заметил другой.

Видео: instagram.com/tynda_28rus