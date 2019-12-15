Девушка-ангел из тысяч металлических колец появилась в Тынде (фото)

На создание девушки-ангела у мастера ушло больше двух месяцев и пять тысяч металлических колец. Двухметровая Галатея изготовлена из водопроводных труб. Прическу для скульптуры Константин создал из проволоки. Под мастерскую для создания арт-объектов кузнец оборудовал свой гараж.

Как пишет газета «БАМ», поддержать автора и поздравить с завершением очередной работы пришли его друзья, председатель Тындинского районного Совета народных депутатов Максим Ермаков, директор городского дворца культуры «Русь» Анжела Буланова.

Металлическая женщина до новогодних праздников украсит территорию ГДК «Русь», чтобы жители и гости Тынды могли с ней сфотографироваться. Это место выбрано по соображениям безопасности, так как здесь установлено видеонаблюдение. Кроме того, дворец расположен в центре Тынды.

После Константин увезет скульптуру для изготовления постамента и выставит ее на продажу. Свое творение автор оценил в 120 тысяч рублей.

Фото: gazeta-bam.ru